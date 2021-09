OM: Valbuena dénonce "un manque de respect" avec Mandanda

Présent dans "Rothen s'enflamme", ce lundi soir sur RMC, Mathieu Valbuena a pris la défense de son ancien coéquipier Steve Mandanda, laissé sur le banc de l'OM ces dernières semaines au profit de l'Espagnol Pau Lopez.

En quatorze saisons sous le maillot de l'OM, rarement Steve Mandanda (36 ans) a semblé aussi touché qu'en ce moment. Le gardien olympien aux près de 600 apparitions sous le maillot ciel et blanc, encore titulaire indiscutable la saison passée, a vu arriver cet été l'Espagnol Pau Lopez (26 ans) dans l'effectif marseillais. Un concurrent qui lui a clairement chipé sa place dans les buts, puisque le "Fenomeno" vient de passer les cinq derniers matchs scotché au banc des remplaçants, après avoir débuté les trois premiers.

Un traitement difficile à accepter pour l'intéressé, qui ne cache pas son spleen, mais également pour Mathieu Valbuena. Présent ce lundi soir dans Rothen s'enflamme, sur RMC, l'ex-milieu offensif de l'OM a pris la défense de son ancien équipier.

"Je ne vois pas ce gardien meilleur que Steve Mandanda"

"C’est un manque de respect, ce qu’on fait à Steve Mandanda, a-t-il taclé. Il a une histoire avec l’Olympique de Marseille. Je veux bien qu’on prépare l’avenir, qu’on lui mette quelqu’un dans les pattes, mais à un moment donné, quand on regarde les premiers matchs de Lopez, je ne vois pas ce gardien meilleur que Steve Mandanda."

Pour Valbuena, les dés de Jorge Sampaoli seraient donc pipés. "Si quelqu’un vient pour embêter Steve Mandanda, il doit montrer sa supériorité, poursuit-il. Et là, ce n’est pas le cas. C’est un problème parmi d’autres à l’OM actuellement."

De nouveau interrogé sur ce sujet la semaine dernière en conférence de presse, l'entraîneur marseillais avait pourtant assumé son choix. "Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct donc je ne sais pas (qui est le numéro 1), a-t-il expliqué. On a testé Lopez pour voir comment il s'adapte avec le groupe et dans le système. Le gardien est celui qui a le plus de temps pour faire la passe. On va peut-être mettre un gardien par compétition. Je sais que Steve est une idole du club, et qu'il doit lutter aujourd'hui. La comparaison entre les deux est aussi liée aux résultats parce que cela modifie le raisonnement. On doit choisir le meilleur pour chaque match, même si je sais que cela peut créer des polémiques de par l'histoire de Mandanda."