Valbuena sur Deschamps: "Quand il y a des grosses personnalités, c'est difficile pour lui"

Mathieu Valbuena, membre de la Dream Team RMC Sport, estime que les mauvais résultats de l'équipe de France sont la conséquence d'un problème de gestion de Didier Deschamps avec les fortes personnalités.

Pour Mathieu Valbuena, Didier Deschamps "a perdu la main". Au lendemain du nul très décevant de l'équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), le milieu offensif de l'Olympiacos a épinglé le sélectionneur pour sa gestion du vestiaire. "Il a tout simplement perdu les clés du camion", juge le joueur de 36 ans, qui s'est exprimé ce jeudi soir dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"On avait fait beaucoup de débats avant l'Euro en disant qu'on avait une équipe fantastique, la meilleure au monde... Oui, sur le papier, remarque Mathieu Valbuena. J'avais dit qu'il fallait que ça joue ensemble, qu'il y ait une osmose entre eux. Sur le match d'hier, on voit que rien n'a changé. Pour moi la responsabilité, il le dit souvent lui-même et aime bien le dire: c'est Didier Deschamps".

"L'Euro, ce n'est pas une histoire de dix minutes contre la Suisse"

"Je le connais de l'OM", rappelle Mathieu Valbuena, qui a disputé 136 matchs sous la direction de Didier Deschamps avec le club phocéen. "Quand il y a de grosses personnalités, des ego - peut-être pas dans le mauvais sens - c'est difficile pour lui".

"Aujourd'hui, on voit les grandes difficultés qu'il a. Il y a toujours des problèmes, mais quand tout va bien c'est caché. On n'en parle pas. Là, il n'y a pas les résultats. Après l'Euro, on n'a pas entendu Didier Deschamps parler football en expliquant ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas une histoire de dix minutes contre la Suisse. On est tous passés par des désillusions, ce n'est pas le problème".