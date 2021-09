OM: la stat qui fait mal sur l’absence de Kamara

L’OM s’est incliné face à Lens (2-3), dimanche, comme c’est souvent le cas quand Boubacar Kamara ne joue pas. Le milieu de terrain était forfait pour la réception des Sang et Or.

Jorge Sampaoli avait une raison de se réjouir et une autre de grimacer avant le match entre Marseille et Lens (2-3), dimanche. L’entraîneur argentin avait récupéré son maître à joueur Dimitri Payet, absent lors des deux derniers matchs. Et l’international français a soigné son retour avec un doublé face aux Sang et Or. Côté face, Sampaoli a dû se passer de Boubacar Kamara, forfait.

L’absence du milieu de terrain a compté. Et ce sont les statistiques qui le disent. Sans lui, l'OM a chuté pour la première fois de la saison. Marseille n’a ainsi remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs joués en l'absence de l’international Espoirs français (9 nuls et 8 défaites). Kamara, lui, est encore invaincu (4 victoires, 3 nuls, toutes compétitions confondues) depuis le début de saison.

En fin de contrat en juin prochain, Kamara était annoncé sur le départ l’été dernier. Mais le joueur a repoussé l’approche de Newcastle, qui proposait un prêt payant avec option d’achat de 15 millions d’euros. Les dirigeants souhaiteraient prolonger son contrat afin que le joueur formé au club ne parte pas libre l’été prochain. En attendant, Jorge Sampaoli l’a maintenu comme un élément clé de son entrejeu.

Dimanche, le milieu de terrain marseillais est apparu assez tendu, à l’image de l’échange musclé entre Mattéo Guendouzi et Gerson quelques minutes après le premier but encaissé. "On a subi beaucoup de pression et d'agressivité de la part des Lensois, a regretté Sampaoli à l’issue du match. Quand on n'a pas le contrôle, ça donne ça. On l'a eu pendant 15 minutes en première période et pendant les 20 dernières. On les connaissait, ils nous ont fait mal sur les contres. On connaissait leurs forces pour presser et contrer, c'est pour cela qu'on a eu un match difficile."