OM: Longoria explique ce que son nouveau bras droit Javier Ribalta va apporter au club

Dans un entretien accordé au site officiel du club samedi, le président de l'OM Pablo Longoria détaille les changements intervenus dans l'organigramme phocéen. Il développe notamment le rôle du nouveau directeur du football, Javier Ribalta, qui sera son bras droit.

C'est - déjà - bientôt l'heure de la rentrée pour le groupe professionnel de l'OM. Avec une reprise de l'entraînement prévue le 29 juin prochain, les Phocéens vont vite retrouver les terrains du 12e arrondissement de la ville, au centre Robert-Louis-Dreyfus. Mais avant cela, le président olympien, Pablo Longoria, a tenu à revenir en détails sur les changements apportés cet été à l'organigramme du club.

"Javier est l'une des personnes qui a le plus de talent dans le milieu du football"

Dans un entretien publié ce samedi sur le site officiel, l'Espagnol revient sur la nomination de son compatriote Javier Ribalta au poste de directeur du football. Un homme que connaît bien Longoria pour l'avoir cotoyé à la Juve entre 2015 et 2017.

"Pour poursuivre le développement du club, je souhaite m’entourer de collaborateurs de très haut niveau à tous les étages. Ce poste de directeur du football est essentiel pour garantir et maintenir une cohérence sur l’ensemble de la politique sportive, notamment dans la prise de décision (...) Javier est l’une des personnes qui a le plus de talent dans le milieu du football (...) Il a démontré depuis plusieurs années déjà, au haut niveau, sa capacité à s’adapter à toutes les évolutions du football. Cette capacité est essentielle pour avoir des résultats, qu’il a obtenu dans les différents championnats pour lesquels il a travaillé. Le travail qu’il a accompli à la Juventus Turin est extraordinaire (...) Nous partageons la même vision et nous sommes garants de mettre en place la meilleure stratégie pour le club."

Otero en charge de la formation, véritable pilier du projet olympien

Parmi les autres changements importants figurent également les nominations de David Friio au poste de directeur sportif, mais aussi de Marco Otero, nouveau directeur technique en charge de la formation. Si le premier était déjà présent au club, son évolution doit apporter "la complémentarité" qu'attend Longoria. "Dans un rôle plus opérationnel, David assurera la relation quotidienne entre la direction et le groupe professionnel ainsi que le pilotage des équipes scouting", précise-t-il par ailleurs.

En ce qui concerne Otero, cela illustre un changement de braquet dans la prise en compte de la formation, véritable pilier du projet olympien. "La formation, c’est l’identification au club, l’identification à la ville. C’est très important pour notre identité. Le club doit transmettre ses valeurs et sa culture dès les premiers instants (...) Marco est un des plus grands spécialistes de la formation en Europe (...) A Valence, quand nous avons travaillé ensemble, nous étions d’accord sur la direction que nous voulions donner au projet. Et si j’analyse ce qu’il a fait là-bas entre le moment où il est arrivé et celui où il est parti, c’est l’un des meilleurs travails réalisés en Europe ces dernières années."

Sur le même sujet OM: "Un marché très spéculatif", Longoria justifie le début de mercato timide à Marseille

Avec ces nominations, Pablo Longoria espère bien capitaliser sur la bonne saison olympienne pour s'inscrire dans la durée. Reste à bien gérer l'activité lors du mercato cet été qui, s'il n'a pas vraiment démarré à Marseille, pourrait vite s'enflammer.