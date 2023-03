OM: "Vous devez être des guerriers", le discours fédérateur de Tudor après l'échec en Coupe de France

Dans une vidéo publiée sur le site officiel de l'OM, et dont un extrait a été diffusé sur le compte Twitter du club, on y voit Igor Tudor motiver ses troupes dans un discours inspirant après l'élimination olympienne en Coupe de France contre Annecy. L'entraîneur croate invoque notamment les qualités de "guerrier" de ses hommes pour réagir et repartir de l'avant.

Publiée mercredi sur le compte Twitter de l'OM, la séquence est presque passée inaperçue. Dans un extrait vidéo de la série Objectifs matchs, diffusée sur le site officiel du club, Igor Tudor et ses hommes sont à l'entraînement à la Commanderie, quelques heures après l'élimination en quarts de finale de la Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 aux tirs au but).

"Qui se soucie de ces conneries ?"

L'entraîneur croate se lance alors dans un discours fédérateur pour remobiliser ses troupes, cherchant ainsi à évacuer la déception au sein de son effectif. "Est-ce qu'on devient une victime parce qu'on perd ou on gagne ? C'est quoi le truc ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait qu'on ait perdu. Ce n'est pas ça, le point est toujours le même. Vaincre ou perdre, ça ne doit pas changer ce que vous avez au fond de vous !", explique-t-il avant de poursuivre. "C'est ça la façon de faire des vrais gars, des vrais athlètes, des vraies équipes. On s'en fout de dire 'on est vraiment tristes', qui se soucie de ces conneries ? C'est le passé !"

"Vous êtes comme des soldats, nous sommes un bataillon, on est ensemble"

Tudor prend ensuite à part Dimitri Payet et quelques joueurs pour que ses mots aient encore davantage d'ampleur. "Qu'est-ce qu'on va faire Dim ? Toi d'abord, en tant que capitaine ? Je sais que tu es triste parce que tu voulais soulever ce trophée. Mais en tant que capitaine, tu dois parler à tout le monde. Toi aussi Alexis (Sanchez), Valentin (Rongier) toi aussi le capitaine. Je ne dis pas ça maintenant pour vous motiver, parce qu'un entraîneur doit motiver ses gars. Non, ça doit juste être comme ça ! Cela doit faire partie de votre vie. Même quand vous gagnez, vous devez être des guerriers. Vous êtes comme des soldats, nous sommes un bataillon, on est ensemble. Nous ne sommes pas une équipe faible ! Il n'y a pas d'excuse."

Il semblerait que cette causerie ait eu des effets positifs puisque qu'après Annecy, l'OM est allé s'imposer à Rennes (0-1), a concédé le nul contre Strasbourg (2-2) puis a mis fin à l'invincibilité de Will Still avec Reims (1-2). Reste à voir si les souvenirs de cette grosse prise de parole seront encore vivaces ce vendredi pour la réception de Montpellier au Vélodrome (21 heures), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.