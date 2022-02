OM-Clermont: la réponse de Guendouzi aux critiques de Payet

Après la défaite de l'OM face à Clermont (0-2), Mattéo Guendouzi a réagi aux propos de Dimitri Payet, qui avait assuré qu'il "fallait dégonfler un peu les têtes" au sein de l'équipe marseillaise.

La défaite marseillaise face à Clermont (0-2) a laissé des traces. Après les coups de gueule de Dimitri Payet et Pau Lopez, Mattéo Guendouzi a répondu aux propos de son capitaine, qui avait avoué qu'il "fallait dégonfler un peu les têtes" après la performance de l'OM au Vélodrome.

"Chacun est libre de dire ce qu'il veut. On a eu des occasions pour marquer mais il faut dire la vérite, on n'a pas fait un grand match. On n'a pas été bons et il va falloir se remettre au travail. Clermont est venu ici pour jouer, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions ils ont été efficaces. Ce n'est pas un bon match de notre part. On a de la chance d'être encore deuxième aujourd'hui, d'avoir pas mal de points d'avance sur ceux qui sont censés joure l'Europe cette saison. Je crois en cette équipe, on va gagner les prochains matchs", a confié le milieu marseillais en zone mixte.

Discours fort de Payet

Quelques minutes après le coup de sifflet final, le numéro 10 marseillais ne mâchait pas ses mots au micro d'Amazon Prime Video. "Ce qu’il nous a manqué? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage."

Le prochain match arrive très vite, avec un long voyage à Bakou pour la manche retour face à Qarabag en barrage d'Europa Conference League, ce jeudi. Avec deux buts d'avance, l'OM a une petite marge, avant d'enchaîner trois jours plus tard à Troyes en championnat (17h05).