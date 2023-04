PSG: le message de Mbappé avant un spectacle en l’honneur des femmes

L’association de Kylian Mbappé, Inspired by KM, a réuni, dimanche au théâtre du Chatelet, 1.500 femmes pour assister à une journée de spectacle. Retenu par le match contre Lyon, l’attaquant a diffusé un message.

Avant de vivre une nouvelle déconvenue avec le PSG, dimanche face à Lyon (0-1), Kylian Mbappé s’était fait entendre au théâtre du Châtelet quelques heures plus tôt. Son association "Inspired by KM" y organisait une journée de spectacle réunissant 1.500 femmes invitées dans le public. L’évènement était initialement prévu le 7 mars dernier, jour de la journée de la femme, mais avait été reporté en raison de la grève contre les retraites. Les invitées ont donc patienté trois semaines avant de pouvoir assister à plusieurs animations et spectacles dont celui de l’humoriste Nawell Madani, tête d’affiche de cette journée particulière.

"Je vous laisse entre de très bonnes mains, puisque ce sont celles de femmes qui m’entourent!"

Retenu par ses obligations avec le PSG, Kylian Mbappé a fait diffuser un message sur les enceintes de la salle. "J’aurais du fond du cœur aimé être avec vous aujourd’hui, a confié l’international français dans des propos rapportés par Le Parisien. Mais ce soir, je joue et je ne pourrai pas être à vos côtés. Je vous laisse toutefois entre de très bonnes mains, puisque ce sont celles de femmes qui m’entourent!"

Le champion du monde 2018 a créé l’association Inspired by KM, dont il est président, en 2020, pour aider les enfants en organisant des évènements (des week-ends, des sortie culturelles…). Plusieurs d’entre eux avaient notamment été invités au Parc des Princes le 4 mars dernier pour le match face à Nantes lors duquel Mbappé a battu le record de buts avec le PSG.

Dimanche, son association a célébré toutes les femmes en provenance de Bondy, Stains, Clichy, "d’un peu partout", a précisé Fayza Lamari, maman de Mbappé et trésorière de l’association. "En réalité, il devrait y avoir 365 jours consacrés à la femme, confie Fayza Lamari dans Le Parisien. Mais il n’y en a qu’un, alors on se sert de la notoriété de Kylian pour le mettre en avant et faire passer les messages."