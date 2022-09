Polémique sur le "char à voile": les deux seules options du PSG pour se déplacer (pour l'instant)

Critiqué pour ses déplacements à bord d’un jet privé, le PSG va continuer d’utiliser l’avion comme moyen de transport privilégié, ainsi que le car pour certains déplacements. Le train ne remplit pas encore tous les critères exigés.

Les détracteurs du PSG auront prochainement des éléments supplémentaires à leur disposition pour nourrir leur ressentiment ou leur critique à l’égard de la politique environnementale du club de la capitale. Le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà planifié quatre déplacements en car en plus de celui déjà effectué à Lille le 21 août. Les hommes de Christophe Galtier savent déjà qu'ils rejoindront par la route Lens, Troyes, Reims et Auxerre pour y jouer des matchs du championnat de France cette saison.

L'option ferroviaire n'est pas écartée

Sachant que le déplacement sur la pelouse des Sang et Or aura lieu le 1er janvier 2023. Pour tous les autres déplacements en Ligue 1, l’avion restera l’option privilégiée notamment pour rejoindre Lyon dimanche prochain. Les discussions sont toujours en cours avec la SNCF pour trouver une solution ferroviaire. Pour le moment cette option ne remplit pas les critères exigés (sécurité, horaires…) par le club. Mais rien n’est exclu par le PSG, qui poursuit ses travaux pour tenter de réduire son bilan carbone.

Le PSG s’est fait épingler par la classe politique après la sortie maladroite et néanmoins assumée de son entraîneur, lequel avait assuré que les prochains déplacements du club seraient assurés en char à voile. L’emballement médiatique autour de cette blague de mauvais goût a valu au coach du PSG toutes sortes de remontrances, l’obligeant à s’excuser rapidement et à préciser sa pensée, pour ne pas paraître “hors-sol”, comme cela a pu lui être reproché. Galtier a reconnu ses torts la semaine passée, assurant qu’il était “totalement concerné par la problème du climat”.