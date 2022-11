Pourquoi Karim Benzema ne reviendra jamais jouer à l'OL

Dans un entretien accordé au streamer Zack Nani, Karim Benzema a évoqué sa fin de carrière et ce qu’il envisage pour la suite. Il ne considère pas un retour à l’Olympique lyonnais en tant que joueur, pour ne pas y abîmer son héritage, mais n’exclut pas d’y revenir plus tard dans un autre rôle.

Karim Benzema de retour à l’Olympique lyonnais, c’est une chimère depuis plusieurs années. Mais le Français, qui fêtera ses 35 ans au mois de décembre, ne l’envisage pas. "J’ai laissé une belle image à Lyon, il faut que ça reste comme ça, a glissé le récent Ballon d’or lors d’un entretien accordé au streamer Zack Nani, sur Twitch. Tu ne peux pas partir et revenir. Je n’arrive pas à faire ça."

Après 148 matchs et un titre de meilleur joueur de Ligue 1, Karim Benzema avait quitté l’Olympique lyonnais en 2009 pour rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. Il avait alors 21 ans et un statut de grand espoir du football mondial. Dans la capitale espagnole, ensuite, il a tout gagné dont cinq Ligues des champions et quatre Liga.

"Ça reste mon club de cœur"

"J’ai fait ce que j’avais à faire à Lyon, a précisé Benzema. Ça reste mon club de cœur. Si je peux revenir à Lyon un jour pour travailler, avec plaisir." Le Français, désormais, souhaite terminer sa carrière au Real Madrid, le club où il vit actuellement sa 14e saison consécutive.

Son après-carrière, en revanche, est encore indécis. "Entraineur, je ne sais pas. Mais aider les jeunes, oui, pour qu’ils comprennent ce que c’est vraiment le football, et pas que les statistiques, que marquer des buts. Le foot d’aujourd’hui, ce n’est pas terrible. On ne pense qu’à marquer des buts", a regretté le Français.

"On ne regarde même pas les matchs. Tu joues à la play, mais tu ne regardes plus le foot, explique Karim Benzema. Un match c’est 90 minutes, mais toi tu vas regarder 5 minutes, juste les buts. Le contenu est passé au second plan. Aujourd’hui le foot c’est que des stats. Tu mets plein de buts, t’es le meilleur, tu marques moins, il faut qu’on te change."