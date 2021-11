Prix Puskas: pourquoi l'incroyable but de Khazri n’est pas dans la sélection

La Fifa a dévoilé ce lundi les onze nommés pour le prix Puskas 2021. Une sélection dans laquelle ne figure pas le but de Wahbi Khazri, auteur d’un lob exceptionnel le mois dernier en Ligue 1. Une histoire de timing.

C’est un geste qui a marqué les esprits. Même s’il a fallu attendre un peu pour que tout le monde puisse le savourer... Wahbi Khazri a inscrit un lob somptueux lors du match nul entre Metz et Saint-Etienne, le mois dernier en Ligue 1 (1-1). Une frappe de 68 mètres, armée de son propre camp, qui a surpris Alexandre Oukidja, le portier des Grenats. Il s’agit du but le plus lointain depuis qu’Opta a ouvert sa base de statistiques en 2006.

Mais le coup de génie de l’international tunisien ne figure pas parmi les nommés au prix Puskas 2021. La Fifa a dévoilé ce lundi les onze buts retenus par "un panel d’experts". Riyad Mahrez, Erik Lamela, Patrick Schick ou Gauthier Hein, le milieu de terrain d’Auxerre (Ligue 2), en font partie. Mais pas Khazri. La faute à un point de règlement qui rend son lob non éligible pour cette édition.

Dans la sélection du prix Puskas 2022?

Selon ses règles d’attribution, le prix Puskas récompense le plus beau but inscrit entre le 8 octobre 2020 et le 7 août 2021. L’inspiration de Khazri date du 30 octobre 2021. Plus de deux mois après la date limite. Reste à savoir s’il fera partie de la sélection pour le trophée 2022. En attendant, les internautes ont désormais jusqu’au 17 décembre prochain pour élire le plus beau but parmi ceux proposés. Avant la remise du trophée prévue lors d’une cérémonie organisée le 17 janvier à Zürich (Suisse).