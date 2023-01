PSG: accolade avec Durant, ovation du public… l’accueil de superstar reçu par Mbappé en NBA

Kylian Mbappé a assisté à la rencontre de NBA entre Brooklyn et San Antonio lundi en compagnie de son coéquipier et grand ami, Achraf Hakimi. Et l’attaquant du PSG a reçu une vibrante ovation de la salle.

Comme annoncé par Christophe Galtier dimanche après Lens-PSG (3-1), Kylian Mbappé et Achraf Hakimi bénficient de quelques jours de repos. Et les deux coéquipiers, grands amis dans la vie, ont pris ensemble la direction des Etats-Unis où ils ont assisté, lundi soir, au match de NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs (139-103). Les deux hommes étaient aux premières loges sur les places en bord terrain et Mbappé a pu mesurer sa popularité mondiale dans un pays où le soccer n’est pas encore le sport le plus populaire.

L’accolade de Kevin Durant

Pendant une pause, les écrans géants de la salle ont diffusé les buts de la star de l’équipe de France lors de la dernière finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-3, 4 tab 2) avant qu’une caméra ne braque son projecteur sur Mbappé. Tout sourire, ce dernier a salué la foule qui lui a répondu par une très bruyante ovation.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont aussi reçu la visite de la superstar des Nets, Kevin Durant qui leur a donné une accolade, remis un maillot chacun avant de prendre la pose. Grand amateur de sports US, Mbappé a déjà assisté à plusieurs reprises à des rencontres aux Etats-Unis. L’été dernier, il avait été ovationné lors d’un match de WNBA (la ligue féminine de basket nord-américain). Il avait aussi assisté à la Draft NBA en marge d’un partenariat entre l’organisation nord-américaine et sa société de production.

Il avait aussi profité de son séjour outre-Atlantique pour assister à une rencontre de MLS. En 2019, le Parisien avait également effectué un grand périple aux Etats-Unis en assistant à plusieurs manifestations sportives (baseball, Finales NBA…) et avait alors rencontre LeBron James, superstar de NBA.

L’attaquant français – meilleur buteur de la dernière Coupe du monde – a repris la compétition dès la semaine dernière, dix jours seulement après la finale du Mondial. Il a disputé deux rencontres avec le PSG avant d’obtenir le droit de souffler en ce début d’année. La durée de ses vacances (et celles de Hakimi) n’a pas filtré mais il pourrait bénéficier de dix jours de coupure, comme cela fut accorder aux autres Mondialistes. Selon L’Equipe, il pourrait reprendre la compétition le 15 janvier prochain contre Rennes.