PSG: Mbappé fait le show à la Draft NBA

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, était à New York jeudi soir pour assister à la Draft NBA. Il a donné plusieurs interviews aux médias américains dans un très bon anglais.

Kylian Mbappé a assisté en spectateur à l’un des évènements les plus attendus de la saison NBA: la draft. L’attaquant français, qui a finalement prolongé au PSG fin mai, était au Barclays Center de New York, jeudi soir pour voir notamment son compatriote Ousmane Dieng se faire choisir en onzième position par New York avant d’être transféré à Oklahoma City.

Dans un pays où le football est un sport qui se joue avec les mains (le foot US), Mbappé a pu mesurer sa grosse cote de popularité auprès des médias. Il a ainsi répondu à de nombreuses questions dans un anglais excellent. Il a ainsi cité LeBron James et Kevin Durant comme ses deux joueurs préférés et les Los Angeles Lakers comme son équipe favorite. "Mon équipe de NBA, c’est les Lakers, a-t-il confié à ESPN. Je pense qu’ils vont changer beaucoup de choses. Je crois qu’ils ont changé de coach et de manager. J’espère qu’ils décrocheront la bague l’année prochaine."

Son poste s'il jouait? "Je ne sais pas, je ne suis pas si bon au basket!"

Il a aussi donné quelques conseils aux jeunes joueurs avant d’être choisi par l’une des trente franchises NBA. "Tout d’abord, ils doivent profiter du moment, a déclaré l’ancien Monégasque. Comme je le disais, ça n’arrive qu’une fois dans la vie mais c’est seulement le début de quelque chose de grand. Ils doivent travailler, ils savent que c’est dur en NBA mais je suis confiant parce que s’ils sont là, c’est parce qu’ils ont beaucoup de talent."

Son constat valait pour l'Italien Paolo Banchero, choisi en première position par le Orlando Magic et avec qui il a échangé au cours de la soirée. Il a aussi discuté avec Adam Silver, grand patron de la NBA, après avoir posé pour les photographes devant lesquels il a entrepris un exercice de jongles avec un ballon de basket doré.

Interrogé sur la position qu’il occuperait s’il se mettait au basket, Mbappé est resté humble, dans un grand sourire. "Je ne sais pas parce que je ne suis pas si bon au basket, a-t-il rigolé. Je suis meilleur dans les gradins à regarder les matchs et profiter du moment."