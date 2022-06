PSG: Mbappé a signé un partenariat avec la NBA via sa société de production

Kylian Mbappé se trouvait aux première loges ce jeudi pour la draft NBA à New York. L’attaquant du PSG y a assisté en qualité de partenaire de la prestigieuse organisation suite au lancement de sa société de production aux Etats-Unis.

A l’image d’un Gerard Piqué, passé maître dans l’art de faire des affaires avec sa société Kosmos, Kylian Mbappé sait aussi jouer sur plusieurs tableaux. Le buteur parisien a ainsi lancé une société de production nommée Zebra Valley aux Etats-Unis. Histoire de rapidement s’implanter sur le marché américain, la compagnie a déjà signé un partenariat avec la NBA. De quoi expliquer la présence du Français ce jeudi à New York pour la très sélect soirée de la draft.

"C’est la folie, cela se passe super bien et on est très content d’être ici, a estimé le champion du monde 2018 au micro de beIN Sports. Je suis là parce que j’ai ouvert une boîte de production et on a signé un partenariat avec la NBA. C’était l’occasion, avec la draft, de la lancer aux yeux du monde. En tant que fan de NBA j’étais aussi content de venir à la draft."

Mbappé: "Dans le foot on n’a pas cette émotion-là"

Ces derniers jours, le cycliste Romain Bardet se demandait ce que l’attaquant du PSG pouvait bien faire de son argent, voilà peut-être un premier élément de réponse: il l’investit. Sans être un véritable spécialiste de basket, Kylian Mbappé s’y intéresse de plus en plus ces dernières années. Via sa société de production, il espère réunir les communautés de fans du foot et de la NBA. Et c’est clair, le joueur de l’équipe de France sait y faire pour mettre en valeur un produit.

"J’adore la NBA. Franchement je m’y connais un peu mieux mais pas totalement. J’ai regardé toute la série des finales entre les Warriors et Boston. Franchement c’était top. Venir là (à la draft) c’était incroyable, s’est encore enthousiasmé le phénomène du foot mondial. Voir l’émotion des joueurs qui allaient être draftés et étaient nerveux, ce sont vraiment des moments uniques et des moments insight (sic, de l’intérieur). Cela n’a pas de prix car pour eux c’est un truc unique. On n’a pas ça dans le foot donc on n’a pas cette émotion-là. Tu sens que les gars ont attendu ce moment toute leur vie."

Kylian Mbappé avec certains joueurs de la Draft NBA 2022, le 23 juin 2022 © DR Com Over

Mbappé nouveau soutien de poids pour la NBA

Kylian Mbappé a joué les VRP de Luxe pour son entreprise Zebra Valley. Les deux organisations ont ainsi officialisé "un partenariat pluriannuel" qui permettra la création de contenu uniques afin de promouvoir l’image de la NBA dans le monde.

"Drafter Kylian Mbappé dans la famille NBA témoigne de l'attrait mondial du basket-ball NBA et de la convergence de la ligue, de la communauté mondiale du football et de la culture populaire, a déclaré George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l'Europe et le Moyen-Orient, dans le communiqué diffusé par la NBA. Nous sommes impatients de travailler avec Kylian et l'équipe de Zebra Valley pour créer un contenu unique et captivant qui engagera et inspirera les fans du monde entier."