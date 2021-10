PSG-Angers: l’explication derrière l'amusante célébration d’Hakimi et Mbappé

Difficile vainqueur d’Angers (2-1) vendredi, le PSG a réussi à prendre l’avantage avec un penalty inscrit par Kylian Mbappé. Pour célébrer ce but, Achraf Hakimi et l’attaquant français ont pris une pose qui rappelle celle prise dans une supérette de Trappes il y a quelques jours.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, un duo qui s’entend décidément plus que bien. Depuis son arrivée au PSG après une grosse saison à l'Inter Milan, le latéral marocain affiche une bonne entente avec le buteur français sur le terrain et en dehors. Une relation qui s’est encore illustrée entre les deux Parisiens lors de la victoire contre Angers (2-1) ce vendredi en Ligue 1. Après le penalty inscrit par Mbappé, les deux joueurs ont pris la pose en guise de célébration.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé en pleine célébration avec le PSG © Instagram

Une photo qui n’est pas sans rappeler celle prise par les deux amis peu avant le déplacement à Rennes le 3 octobre dernier dans une supérette de Trappes. Un cliché qui avait beaucoup amusé les supporters parisiens. Les joueurs du PSG n'avaient pas pu prendre l’avion pour rejoindre la Bretagne en raison des conditions météorologiques. Une partie des Parisiens avait regagné l’Ille-et-Vilaine en voiture et l’autre par mini-bus.

Dans une story Instagram, Hakimi a relayé la célébration effectuée lors du match contre les Angevins et celle d’il y a quelques jours en citant le célèbre mème : "How we started VS How we’re going".

"Cette amitié nous rend meilleurs"

Dans un entretien accordé à l’Equipe, le latéral de 22 ans avait évoqué la facilité avec laquelle lui et Mbappé arrivent à s’entendre depuis son arrivée: "Cela s’est fait naturellement, dès le premier jour. On est jeunes, on a plein de choses en commun, les mêmes trucs qui nous amusent. Cette amitié nous rend meilleurs et nous aide à être complémentaires sur le terrain", avait-il déclaré.

Une entente dont le PSG aura besoin pour voir ses rêves de Ligue des champions se réaliser, mais aussi remporter le titre de champion de France dont ils ont été déchus la saison dernière par Lille.