PSG: après la sortie de Verratti, Maxwell donne raison aux ultras et met en avant le passé du club

Alors que les ultras parisiens ont multiplié les protestations à l’égard des joueurs du PSG durant cette fin de saison, Maxwell, ancien joueur du club de la capitale, a assuré être "d’accord" avec eux dans une interview accordée à So Foot. Des propos qui font notamment écho à la récente sortie de Marco Verratti, qui a regretté le comportement de ces supporters les plus assidus.

Voilà des propos qui devraient donner un peu de baume au cœur aux ultras du PSG. Alors que ces derniers ont multiplié les actes de protestation à l’égard de leur équipe en cette fin de saison (sifflets à l’encontre de Neymar et Messi le 13 mars dernier contre Bordeaux, grève des encouragements lors du Classique contre l’OM le 17 avril ou encore boycott des festivités pour le sacre en Ligue 1 contre Lens le 23 avril), ils ont dû faire face à une certaine incompréhension de la part des hommes de Mauricio Pochettino, à l’image de Marco Verratti ce mercredi.

Dans une interview à So Foot publiée ce jeudi, Maxwell, joueur du PSG entre 2012 et 2017, a indiqué être d’accord avec le positionnement des habitués du Parc des Princes: "Le club gagne en France et est reconnu au niveau européen. Maintenant, la culture, l’ADN, c’est difficile à créer. Beaucoup d’entraîneurs sont passés, chacun avec une philosophie différente. Et je suis d’accord avec les supporters: cette culture ne doit pas oublier le passé pour autant."

"Ce n'est pas le Qatar qui a fait le PSG"

“Ce n’est pas le Qatar qui a fait le PSG, poursuit l’ancien arrière gauche brésilien, retraité depuis 2017 et l’une des premières recrues de l’ère QSI en 2012. Je le sais particulièrement, en tant que Brésilien, j’ai admiré plusieurs compatriotes qui sont passés au club. Et je pense que c’est important pour un joueur qui arrive aujourd’hui de connaître cette histoire."

Mercredi, Marco Verratti avait glissé un petit tacle aux ultras au cours d’un échange avec des lecteurs du Parisien: "Les supporters ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. C’est dur à comprendre. On a besoin des supporters, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter par exemple”, a lâché le milieu de terrain, qui s’est notamment attiré les foudres de Jérôme Rothen sur RMC après cette sortie pour le moins remarquée.