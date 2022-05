PSG: "Ça me donne mal au ventre", Verratti ironise sur le séjour de Mbappé à Madrid

Dans une rencontre organisée par Le Parisien avec ses lecteurs, le milieu du PSG Marco Verratti évoque l’avenir de Kylian Mbappé avec le sourire. Le milieu italien confirme par ailleurs qu’une négociation est en cours avec le club pour prolonger son propre contrat.

Le cas Kylian Mbappé est rapidement venu sur la table. Dans un échange avec plusieurs lecteurs du Parisien, Marco Verratti a bien évidemment été interrogé sur l’avenir de son partenaire français, toujours en balance entre au prolongation au PSG et un départ au Real Madrid, une actualité qu’il préfère traiter avec le sourire.

"On attend tous de savoir"

"Cela aura un impact sur le club quelle que soit sa décision, explique le milieu de terrain italien. C’est un des plus grands joueurs de la planète en ce moment donc on veut tous qu’il reste ici. Mais quand je parle avec lui, c’est plus pour rigoler. En football, quand on a quelque chose dans la tête, qu’une décision est proche, on n’en parle pas beaucoup. C’est sa décision, et je l’attends, comme vous".

Marco Verratti ironise ensuite sur le séjour de Kylian Mbappé en Espagne la semaine passée. "Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre, sourit-il. Même si après il me dit: ‘Tranquille, j’étais en vacances’. On attend tous de savoir".

"Actuellement, on négocie avec le club"

Sous contrat jusqu’en 2024, le champion d’Europe avec la Nazionale annonce également qu’il va "peut-être" prolonger son bail. "Actuellement, on négocie avec le club, détaille-t-il. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi. Si un jour ils me disent qu’on ne prolonge plus, alors je vivrai peut-être une autre expérience". "Si ça ne tient qu’à moi, je continuerai (…) à Paris" ajoute-t-il, alors qu’il fêtera à l’été son dixième anniversaire au PSG.