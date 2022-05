PSG: Verratti met un petit taquet aux ultras et juge leur colère "dure à comprendre"

Dans une rencontre avec les lecteurs du Parisien, Marco Verratti est revenu sur la colère des ultras à l’encontre des joueurs du PSG. Le milieu de terrain italien fait part de son incompréhension et semble désarçonné par cette situation.

La colère des ultras parisiens à l’encontre des joueurs du PSG a été l’un des feuilletons de la fin de saison du côté du club de la capitale. Furieux après la débâcle contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, les supporters les plus assidus du Parc des Princes ont multiplié les contestations: sifflets à l’encontre de Neymar et Messi le 13 mars dernier contre Bordeaux, grève des encouragements lors du Classique contre l’OM le 17 avril ou encore boycott des festivités pour le sacre en Ligue 1 contre Lens, le 23 avril.

"Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. On a besoin des supporters, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère."

Lors d’une rencontre avec les lecteurs du Parisien, Marco Verratti est revenu sur ces différents épisodes, notamment sur les huées du Parc des Princes contre Bordeaux. "Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble, a regretté le milieu de terrain italien. Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. C’est dur à comprendre. On a besoin des supporters, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter par exemple."

"Je pense que leur colère n’est pas simplement liée aux résultats"

"Avant de jouer au foot, j’étais un supporteur de Pescara, a ajouté Verratti. On n’a jamais gagné un championnat, on luttait toujours pour ne pas descendre, mais j’ai pris du plaisir même si on perdait quasiment toujours. Je pense que leur colère n’est pas simplement liée aux résultats. Madrid a été le révélateur de tout ça, mais il y avait des attentes énormes au début de la saison. On disait: Leonardo et Nasser (Al-Khelaïfi) ont acheté des joueurs formidables, et aujourd’hui c’est leur faute si on ne réussit pas ? C’est trop facile…"

Avant Verratti, d’autres Parisiens ont semblé ne pas trop comprendre la colère de leurs ultras. "Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans de contrat", a par exemple lâché Neymar après le match du titre face à Lens. "C’est difficile à accepter. Ce sont des situations que je ne comprends pas”, s’était de son côté attristé Pochettino au sujet des sifflets contre Messi.