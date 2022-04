PSG: après le titre, Leonardo évoque son avenir et celui de Pochettino

Leonardo a esquissé un mea culpa samedi soir, après le num du PSG contre Lens (1-1) qui offre un 10e titre de champion de France au club parisien. Annoncé sur la sellette, le directeur sportif a évoqué son avenir et celui de l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Le directeur sportif du PSG Leonardo a déclaré ce samedi avoir "l'énergie et l'envie" de continuer à son poste la saison prochaine alors que certains supporters, critiquant ses choix, avaient réclamé son départ. "Moi j'ai toujours envie, honnêtement l'énergie et l'envie ne manquent pas", a lancé au micro de Canal+ Décalé le dirigeant parisien, revenu à la tête du secteur sportif en 2019, six ans après son premier mandat (2011-2013).

Au soir du 10e titre de champion de France de l'histoire du PSG, le Brésilien a néanmoins esquissé un mea culpa, alors que sa situation a pu apparaître fragilisée vis-à-vis de QSI, le fonds qatarien actionnaire du PSG, après la nouvelle désillusion européenne subie face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions (1-0, 1-3).

Le mea culpa de Leonardo

"J'ai commis des erreurs. Si tu fais des choix, ça peut influencer le résultat... Des erreurs en général, ça peut être le recrutement, ça peut être la gestion, mon comportement, je parle de moi comme je parle de tout le monde. Chacun a son influence dans une saison, on doit assumer", a lancé Leonardo. "On a vécu une saison difficile depuis la défaite contre le Real. C'était très compliqué, mais quand même on a des bonnes choses. On a des choses à regarder, à réfléchir, on va prendre des décisions, prendre des réflexions pour revenir plus fort la saison prochaine", a-t-il fait valoir.

"Pochettino? On va parler"

Interrogé en zone mixte sur l'avenir de son entraîneur Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en 2023 mais critiqué pour la faible qualité de jeu de son équipe, Leonardo a dit vouloir "clarifier" les choses: "Poche a un an de contrat avec nous, c'est vrai que c'est une saison lourde (...) On va parler pour clarifier des situations. C'est un discours général, on va parler avec tout le monde", a-t-il lancé.