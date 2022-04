PSG: Mbappé réagit au boycott des ultras parisiens avec philosophie, après le 10e titre de champion

Kylian Mbappé n'était pas en colère contre les ultras du PSG qui ont quitté le stade avant la fin du match contre Lens ce samedi (1-1), lors de la 34e journée de Ligue 1. Content de fêter le 10e titre de champion de France de l'histoire du club, l'attaquant a "compris" leur message.

Drôle d'ambiance au Parc des Princes ce samedi soir, pour célébrer le 10e titre de champion de France de l'histoire du PSG. Les ultras parisiens du Collectif ultras Paris (CUP) avaient prévenu qu'ils quitteraient le stade pour le dernier quart d'heure du match contre Lens (1-1), comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Ils l'ont fait, allant fêter le sacre à l'extérieur de l'enceinte, pour manifester encore une fois leur colère envers la direction du club.

En zone mixte, Kylian Mbappé a réagi avec calme, philosophie et un grand sourire: "On était très contents, on a fêté ça dans le vestiaire. C'est sûr qu'il manquait la coupe pour une plus grande festivité mais le public était là! Je pense que les gens étaient contents d'être là. Ce n'est pas parce qu'une minorité de supporters sont partis... ils ne représentent pas l'ensemble des supporters du PSG. Le stade était rempli, on les a remerciés. Après on a voulu se resserrer entre nous, se réunir entre joueurs pour fêter dans le vestiaire."

"Ils ont voulu faire passer un message, le club l'a compris, les joueurs l'ont compris"

Si Marquinhos et Marco Verratti ont fait part de leur agacement, l'attaquant français ne semblait pas vexé, comprenant aussi le "message" des ultras: "Déçu par les supporters? Moi non, je m'adapte. Ils veulent fêter, ils fêtent, ils ne veulent pas fêter, ils ne fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend totalement mais ça fait quand même un mois que c'est passé. Ils ont voulu faire passer un message, le club l'a compris, les joueurs l'ont compris. C'est eux qui décident, on n'est personne pour leur dire de fêter ou non. Nous on a gagné, on est contents."