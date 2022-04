PSG: Une prolongation ou un départ... Quatre questions pour comprendre la situation de Mbappé

Libre le 1er juillet prochain, Kylian Mbappé peut signer un contrat avec le club de son choix. L’attaquant du PSG dispose de plusieurs options prestigieuses et va devoir trancher. RMC Sport fait le point sur le feuilleton mercato qui enflamme la planète foot.

Kylian Mbappé n’a pas encore communiqué son choix pour la suite de sa carrière. Alors que son contrat actuel s'achève le 30 juin, l’attaquant du PSG peut négocier depuis janvier avec tous ses courtisans et même signer un pré-contrat avec sa prochaine équipe. Entre rester en France à Paris ou décider de rejoindre un géant européen, le champion du monde 2018 a l’embarras du choix et fait l'objet de nombreuses convoitises et rumeurs avant l’ouverture du mercato estival.

Des réunions à Doha et avec le Real?

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont enflammé la toile: certains proches de Kylian Mbappé se trouvent actuellement en vacances à Doha, au Qatar. Des congés prévus de longue date par le clan de l’attaquant de 23 ans. Il s'avère que le président Nasser al-Khelaïfi est lui aussi présent depuis lundi dans la cité qatarienne, en pleine période de ramadan.

Un moment choisi par la famille pour se rendre sur place et poursuivre les discussions sur l'avenir de Kylian Mbappé. À Doha, des discussions ont bien lieu ces derniers jours concernant l'avenir de l’attaquant francilien.

Le Real Madrid a d'ailleurs été averti par la famille de l'attaquant qu'elle se rendait sur place et qu'une réunion allait avoir lieu, principalement sur la question des droits à l'image. Selon les informations de RMC Sport, un rendez-vous est prévu la semaine prochaine avec le Real Madrid.

Quelles sont les options pour Mbappé?

Techniquement, Kylian Mbappé est libre de s’engager avec le club de son choix dès la fin de saison et pourrait ainsi rejoindre n’importe quelle équipe, dans n’importe quel championnat. Dans les faits, l’attaquant francilien semble avoir réduit ses options à trois possibilités: le PSG, le Real Madrid et un troisième club dont le nom n’a pas filtré.

Toujours en train de discuter avec l’entourage du joueur, le PSG espère toujours le prolonger. L'optimisme reste de mise du côté du club parisien, sur une prolongation de courte durée de son phénomène. Une extension de contrat à Paris qui a donné lieu à des fantasmes incroyables et notamment au sujet d’une potentielle offre XXL de la part du PSG. Quand il a été interrogé sur l’hypothèse d’une prolongation, Kylian Mbappé a laissé plané le doute après le match contre Lorient début avril: "Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr".

Kylian Mbappé et Dani Carvajal lors de Real Madrid-PSG en Ligue des champions, le 9 mars 2022 © Icon Sport

Mais le Real Madrid fait aussi une cour assidue au prodige tricolore. Fan du club madrilène depuis l’enfance, et inspiré notamment par Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n’a pas caché qu’il voulait rejoindre la capitale espagnole pendant l’été 2021. Retenu par le PSG lors du dernier mercato estival malgré une offre des Merengue, l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 (22 buts) pourrait décider de sauter le pas en 2022. Au Real Madrid, où il rejoindrait Karim Benzema, Kylian Mbappé deviendrait le nouveau fer de lance des Galactiques 2.0 dont rêve le président Florentino Perez.

Alors que l’on semblait se diriger vers un duel entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé, un troisième club est entré dans la danse et espère attire l’international français aux 54 sélections. Un temps présenté comme ce nouveau cador intéressé par le gamin de Bondy, le FC Barcelone a rapidement expliqué qu’il n’en avait pas les moyens financiers. Le flou reste entier concernant ce troisième prétendant.

"Selon les infos qu’on m’a données, il y a un troisième club qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir, a expliqué Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, au début du mois d’avril. Je ne connais pas l’identité de ce club mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas Barcelone. Cela m’a été confirmé par l’entourage. Barcelone, c’est hors de question qu’il y aille, pour plusieurs raisons. Mais aujourd’hui en Europe, il n’y en a pas quinze mille qui peuvent recevoir Kylian Mbappé…. Cela se joue entre le PSG, le Real et peut-être un autre."

Quel timing pour sceller l’avenir de Mbappé?

La double confrontation européenne entre le PSG et le Real Madrid, les 15 février et 9 mars, aurait pu servir de juge de paix. Si le huitième de finale aller et la victoire de Paris (1-0) ont suscité beaucoup d’espoir chez les supporters franciliens, la remontada madrilène (1-3) a enflammé l’Espagne et l’Europe. Mais malgré les nombreuses rumeurs d’une annonce imminente, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué son choix pour le futur. Par respect pour le PSG ou tout simplement parce que rien n’est acté, l’attaquant de 23 ans n’a pas officiellement tranché. La fin de son contrat avec Paris, dans un peu plus de deux mois, semble fixer une deadline très claire pour ce feuilleton.

Toutefois, la décision tant attendue par la planète foot pourrait intervenir plus tôt. Le titre de champion de France, dernier enjeu sportif du PSG cette saison, pourrait déclencher toute l’opération Mbappé. Opposé à Lens, ce samedi au Parc des Princes lors de la 34e journée de Ligue 1, Paris peut être officiellement sacré et remporter son dixième titre en championnat. Une fois un nouveau trophée dans la poche, Kylian Mbappé annoncera-t-il le nom de son futur club? Ce n’est pas sûr du tout et peu d’informations sur le timing d’une possible officialisation circulent. Après le sacre du PSG, après la 38e journée de L1 ou à l’issue de son contrat… Le mystère demeure intact.

Quels sont les échos en Espagne?

En France, l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG existe encore. Mais de l’autre côté des Pyrénées, on est certain qu’il va signer au Real Madrid et qu’il attend simplement le bon moment pour l’annoncer. Depuis des mois, les médias locaux multiplient les "Bombazo" et autres informations ou rumeurs sensationnelles sur l’avenir du Français.

Chaque geste du buteur ou de ses proches, chaque parole, chaque message sur les réseaux sociaux et chaque détail de ce feuilleton donne lieu à une enflammade incroyable. Pas plus tard que cette semaine, une petite déclaration de Roberto Carlos sur Kylian Mbappé a entretenu la flamme à Madrid. Interpellée par un fan lors du récent match de Liga entre Osasuna et le Real, la légende brésilienne aux onze saisons à Madrid (1996-2007) a lancé un "Mbappé viene".

Et que dire des médias eux-mêmes? L’émission El Chiringuito multiple les numéros spéciaux et assure à qui veut bien l’entendre que Kylian Mbappé sera Madrilène la saison prochaine. En Espagne, la possibilité de voir l’attaquant prolonger au PSG ne parait même pas exister tant "l’opération Real" est une évidence. Ce vendredi, alors que la famille Mbappé se trouve à Doha et échange avec la direction parisienne, le journal AS signe une nouvelle une sur le champion du monde 2018.

Outre le désormais classique montage de Kylian Mbappé avec un maillot madrilène sur les épaules, le quotidien pro-Real prend pour garantie la signature de l’attaquant. "Mbappé ne vient pas seul" titre même le journal dans son édition du jour en envisageant les arrivées d’Antonio Rudiger et d’Aurélien Tchouaméni ou encore les prolongations de Vinicius Jr, Luka Modric et Eder Militao.

A en croire la presse et de nombreux supporters espagnols, Kylian Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. Au-delà des fantasmes, la réalité demeure beaucoup plus incertaine. A l’heure actuelle, le Français n’a rien tranché pour son futur. Prolonger à Paris, signer en Espagne ou ailleurs…rien n’est réglé et le feuilleton se poursuit.