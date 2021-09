PSG: après son forfait chez les Bleus, Mbappé donne rendez-vous contre Clermont

L’incertitude planait sur la présence ou non de Kylian Mbappé au Parc des Princes, samedi contre Clermont en Ligue 1. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant français a toutefois donné rendez-vous à ses fans.

Touché au mollet lors de France-Bosnie, il y a bientôt dix jours, Kylian Mbappé n’était pas certain de disputer le match contre Clermont, ce samedi au Parc des Princes (17h). Mais après avoir repris l’entraînement cette semaine avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a rassuré ses fans sur les réseaux sociaux.

"See you tomorrow", a écrit Mbappé en mentionnant le compte de la Ligue 1, indiquant vraisemblablement qu’il serait bien au Parc des Princes. Reste à savoir s’il sera en mesure d’être aligné d’entrée par Mauricio Pochettino ou s’il débutera sur le banc.

Peu d'options en attaque

L’entraîneur argentin, qui sera privé de Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria en attaque, n’aura en tout cas pas énormément d’alternatives s’il décide de ne pas titulariser Kylian Mbappé. De manière générale, le PSG devra se passer de la plupart de ses joueurs sud-américains, qui n’ont rejoint la France que ce vendredi.

Marquinhos, rentré plus tôt du rassemblement de la Seleção, fait lui exception. Le Brésilien devrait pouvoir tenir sa place en défense. Il reste aussi une interrogation concernant Keylor Navas, qui a joué avec sa sélection dans la nuit de mercredi à jeudi et qui est rentré un peu plus tôt que Neymar et les Argentins.