PSG: auteur de son premier but avec Paris, Ramos promet la "meilleure version" de lui-même en 2022

Sergio Ramos a inscrit son premier but avec le PSG lors de la victoire face à Reims, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (4-0). De quoi ravir le défenseur espagnol, qui espère monter en puissance dans les prochaines semaines. Tout comme son équipe.

Une course rageuse le long de la ligne de corner. Et un bonheur démonstratif. Sergio Ramos n’a pas caché sa joie au moment d’inscrire son premier but avec le PSG, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (4-0). A la réception d’un corner, le défenseur espagnol s’y est repris à deux fois pour envoyer le ballon au fond des filets (63e). Et permettre à Paris de doubler la mise.

De quoi ravir l’ancien capitaine du Real Madrid, qui a disputé son cinquième match avec le club de la capitale depuis son arrivée l’été dernier. Le premier en tant que titulaire au Parc des Princes. "Je suis très heureux par rapport à la victoire et à ma première titularisation ici, avec ce but en plus, a réagi le taulier de 35 ans sur Amazon Prime Vidéo. Le travail vous donne toujours une récompense. Je suis content d’avoir joué 90 minutes. J’aime évoluer à domicile, avec l’appui du public. C’est bien d’avoir pris 3 points, je suis content d’avoir marqué mon premier but avec le PSG. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres."

"Je retrouve mon équilibre"

Perturbé par ses problèmes physiques, Sergio Ramos a dû patienter de longs mois avant de pouvoir jouer avec sa nouvelle équipe. De quoi compliquer son adaptation. "C’était dur au début, j’ai passé tellement de temps à Madrid… Mais ça va mieux. Je retrouve mon équilibre. Je me sens bien mentalement pour faire mon métier, sur le terrain et en dehors", assure le champion du monde 2010.

"On connaît l’importance d’accumuler les habitudes, de trouver une routine, poursuit-il. Ça fait trois semaines que j’ai repris de façon normale avec le groupe, je retrouve le rythme. L’important, c’est de progresser physiquement pour apporter la meilleure version de moi-même à cette équipe. Surtout qu’on arrive au meilleur moment de la saison, entre le championnat, la Coupe et la Ligue des champions. J’ai été longtemps éloigné du terrain, de ma maison, je suis heureux d’y revenir. C’est là que je suis heureux et que je me sens bien."

"On travailler pour s’améliorer"

Plus globalement, Ramos espère que le PSG va monter en puissance à trois semaines du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (le 15 février sur RMC Sport 1): "On doit réussir à progresser et donner notre meilleure version, avec toutes les étoiles qu’on a dans ce groupe. On va continuer à progresser pour gagner et se rapprocher des objectifs. On va travailler pour continuer à s’améliorer."

Interrogé sur la prestation de son n°4, Mauricio Pochettino s’est montré satisfait sur Amazon Prime Vidéo. "C’est important qu’il ait pu finir le match, c’est bien pour lui, a déclaré le coach argentin. Avec un but, il valide tout ça. Il était bien jusqu’à la fin. Il nous a dit qu’il pouvait finir et il l’a bien fait. On aura encore une semaine pour travailler sa forme physique et il sera encore meilleur au prochain match."

Pochettino: "On a trois centraux de classe mondiale"

Au moment d’évoquer la concurrence à venir avec Presnel Kimpembe, pour une place aux côtés de Marquinhos, Pochettino a en revanche botté en touche: "On verra, le plus important c’est que tous les joueurs soient disponibles, pour avoir le choix. Certains vont partir en sélection. On espère que Ramos ira bien, comme Kimpembe. On prendra des décisions plus tard. Ce sera du management, on verra à ce moment-là."

En conférence de presse, l’entraîneur parisien a ensuite réitéré ses propos. Plus succinctement: "C’est bien qu’il ait marqué. Il a fait un bon match. Un joueur qui a de la continuité entre les entrainements et la compétition, il s’améliore naturellement. On a trois centraux de classe mondiale. C’est important pour notre rotation de pouvoir utiliser tous les joueurs".