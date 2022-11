PSG-Auxerre: "Je ne vais ménager personne", Galtier compte sur ses stars avant la Coupe du monde

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, assure qu’aucun de ses internationaux ne lui a demandé d’être ménagé pour le match face à Auxerre, dimanche (13h, 15e journée de Ligue 1), en vue de se ménager pour la Coupe du monde 2022.

Christophe Galtier compte sur toutes ses stars dimanche pour le match entre le PSG et Auxerre (15e journée de Ligue 1). L’entraîneur du PSG n’envisage pas de reposer certains de ses internationaux sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar. Il assure d’ailleurs qu’aucun d’entre eux ne lui a demandé à faire l’impasse sur ce rendez-vous par crainte de se blesser et de manquer le rendez-vous.

"Aucun joueur n’est venu me dire qu’il ne souhaitait pas jouer"

"Ce serait logique qu’ils me le demandent, a confié Galtier en conférence de presse, ce vendredi. Ma porte est toujours ouverte, j’ai découvert mon groupe, la personnalité des uns et des autres, leurs caractères. Ils savent qu’ils peuvent tout le temps venir échanger même si j’ai beaucoup d’informations concernant leur état d’esprit, de manière formelle ou informelle. Mais je ne serais pas surpris qu’n des joueurs puissent venir me voir en disant qu’il appréhende le dernier match. Il y aura la discussion, l’échange. J’ai l’obligation de monter une équipe très compétitive face à Auxerre. S’il y a une forte retenue, forte crainte, je serai attentif aux remarques des joueurs."

Malgré cette ouverture, Galtier promet qu’il n’accordera pas de passe-droit pour ce dernier rendez-vous avant une trêve d’un mois et demi. "Je ne vais ménager personne, a-t-il répété à quatre reprises. J’ai tous les joueurs à disposition sauf Fabian (Ruiz), on verra pour Keylor (Navas) qui a intégré la séance avec nous. Aucun joueur n’est venu directement ou indirectement me dire qu’il ne souhaitait pas jouer ou qu’il avait une crainte de faire ce dernier match avant la Coupe du monde."

L’entraîneur est bien conscient des risques de blessure planant lors de ce match, comme ce fut le cas pour Sadio Mané, blessé avec le Bayern Munich mais tout de même dans la liste du Sénégal. "Quand je vois un joueur blessé comme Sadio Mané, je suis toujours triste pour lui, encore plus dans cette saison très singulière avec une Coupe du monde en plein milieu, explique-t-il. La relation est très directe entre mon staff médical et les staffs médicaux des sélections. Tous les docteurs de sélection sont informés de l'état de forme de nos joueurs. Il y a beaucoup d’échanges."

"Nos joueurs sélectionnés seront valides, opérationnels pour le match de dimanche, conclut-il. Le plus important c'est de s'entraîner sérieusement, bien récupérer, de préparer ces séances mais aussi de jouer en étant le plus libre possible sur le plan mental. Ces joueurs qui vont partir à la Coupe du monde, ce sont des sportifs de très haut niveau, des compétiteurs. Quand ils rentrent dans la compétition, il y a moins de retenue. Il peut y avoir cette crainte, mais elle est plus autour, sur l'environnement du joueur que sur lui-même."