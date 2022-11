PSG: Mbappé invite des écoliers alsaciens pour le match contre Auxerre

Kylian Mbappé a répondu favorablement à une lettre envoyée par des élèves d'une classe alsacienne en septembre 2021. L'attaquant du PSG a invité les 28 enfants à venir assister au match de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche contre Auxerre au Parc des Princes.

Peut-être faut-il y voir un indice sur sa participation à la rencontre... Tout juste sélectionné pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France, Kylian Mbappé pourrait jouer dimanche avec le PSG pour la réception d'Auxerre lors de la 15e journée de Ligue 1.

En affrontant l'équipe bourguignonne, l'attaquant tricolore ferait quelques heureux et en particulier les 28 enfants qu'il a invité pour le match. Lancé par 28 élèves du groupe périscolaire Pomme de Pic à Altorf en Alsace, via un courrier envoyé en septembre 2021, la star des Bleus et du Paris Saint-Germain leur a répondu avec cette invitation au Parc des Princes.

Une longue attente finalement récompensée

Idoles de ces élèves alsaciens, Kylian Mbappé leur a d'abord fait une belle frayeur. Leur lettre restée sans réponse, ils ont eu la crainte de voir l'attaquant n'avoir aucun geste pour eux. "On avait un peu désespéré, on était déçu de ne pas avoir eu au moins un maillot, ou quelques dédicaces", a expliqué Pauline Bieber, une éducatrice à l'origine du projet autour de Kylian Mbappé, auprès des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Visiblement l'appel des jeunes élèves de l'établissement situé à Altorf a fini par être entendu par le champion du monde 2018. De quoi déclencher de grandes effusions de joie chez les heureux supporters: "J'y croyais pas, on a tous sauté, hurlé."

Après un trajet en car, les enfants et leurs accompagnateurs vont donc assister au match du PSG et potentiellement de leur chouchou. Avec déjà 11 buts en 13 apparitions cette saison en championnat, le Français de 23 ans occupe actuellement la tête du classement des buteurs. Il ne reste désormais plus à Kylian Mbappé que de jouer et de marquer contre l'AJA afin de combler de bonheur ces 28 enfants venus d'Alsace.