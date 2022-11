PSG-Auxerre: le beau geste de Mbappé pour des enfants alsaciens

Comme le rapportent les DNA, vingt-huit enfants du village d’Altorf, en Alsace, ont été invités personnellement par Kylian Mbappé pour assister au match de la 15e journée de Ligue 1 PSG-Auxerre ce dimanche au Parc des Princes. Classe.

Ils attendaient au moins une dédicace voire un maillot… Mais après avoir envoyé une lettre à Kylian Mbappé en septembre 2021, ils ne voyaient rien venir. "Ils", ce sont les élèves du groupe périscolaire Pomme de Pic, dans le petit village alsacien d'Altorf. Dans cette commune de 1.300 habitants, les enfants sont tous fans de l’attaquant du PSG.

Grâce à l’aide de tous de le personnel de l'établissement et en particulier de l’équipe d’animation, les enfants ont eu l’idée d’envoyer une lettre et une photo à leur idole. "On lui a expliqué qu'on était un petit périscolaire au fond de l'Alsace, que tous les enfants étaient fans de lui, qu'ils avaient tous son maillot, et qu'ils jouaient tout le temps au foot, raconte Pascaline, l’une des animatrices à France Bleu. On a conclu en disant que les rêves étaient faits pour être réalisés et qu'on comptait sur lui pour avoir une petite réponse."

"Certains ont pleuré à chaudes larmes"

Cette "bouteille à la mer" est restée sans réponse de longs mois jusqu’à un coup de téléphone l’été dernier. A l’autre bout du fil, la secrétaire de Kylian Mbappé : "Je lui ai demandé si c'était une blague, et puis elle m'a lue la lettre en m'expliquant que le joueur et sa maman avaient été touchés et qu'il voulait nous inviter. On en revenait pas", poursuit Pascaline.

Comme le rapporte les DNA, 28 enfants ont donc pris la route pour Paris samedi. Du voyage à l’hébergement en passant par les places au Parc des Princes pour assister à PSG-Auxerre ce dimanche à 13h, tout a été pris en charge par le champion du monde. "Certains ont pleuré à chaudes larmes, c’était très émouvant", raconte Séverine Rotellini, la directrice de l’établissement, citée par les Dernières Nouvelles d’Alsace. Ce dimanche promet d’être inoubliable pour ces enfants qui auront peut-être aussi la chance de rencontrer leur idole après la rencontre. Avant de le soutenir (devant la télé cette fois) à la Coupe du monde au Qatar.