PSG-Auxerre: des buts, une victoire et pas de blessé... Un match parfait pour Paris avant la Coupe du monde

Assuré de conserver sa place de leader de Ligue 1, le PSG a été sans pitié pour Auxerre, surclassé 5-0 dimanche au Parc des Princes, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Aucune star n’a été blessée avant de rejoindre sa sélection pour disputer la Coupe du monde dans une semaine.

Un carton avant le Mondial. A une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde, le PSG n’a pas forcé son talent pour venir à bout d’Auxerre, écrasé 5-0 au Parc des Princes, dimanche dans ce match de la 15eme journée de Ligue 1. Mbappé (10e), Soler (50e), Hakimi (56e), Sanches (80e) et Ekitike, auteur de son premier but avec le club de la Capitale (83e) ont scoré pour Paris. Dans cette rencontre à sens unique mais sans rythme, l’équipe de Christophe Galtier a consolidé sa place de leader du championnat, récupérant ses cinq points d'avance sur Lens, vainqueur de Clermont (2-1) samedi. Pour les stars, l’objectif était aussi (surtout!) de ne pas se blesser à une semaine du Mondial au Qatar. Objectif atteint pour Neymar & co, bien aidés par des Auxerrois inoffensifs dans tous les sens du terme. "C'est une victoire parfaite, pas quasi-parfaite, mais parfaite", a reconnu Christophe Galtier, tout sourire, après la rencontre.

Si la première place au classement de Paris avant la trêve internationale était assurée avant d’affronter l’AJA, les Parisiens voulaient néanmoins boucler cette première partie de saison invaincus. C’est donc avec une équipe presque type (Marquinhos forfait, Kimpembe de retour de blessure sur le banc) qu'ils se sont présentés sous les rayons de soleil au Parc des Princes.

Nuno Mendes, double passeur décisif

Histoire de bien "couper les jambes" du promu, Kylian Mbappé donne rapidement l’avantage au PSG sur un service de Nuno Mendes (1-0, 10e). Avec ce 12e but en Ligue 1 cette saison, l’attaquant français permet à son équipe de gérer tranquillement. Très tranquillement même. A l’heure de la sieste, les 22 acteurs ont joué à un tout petit rythme et ont tout fait pour qu’on s’endorme. Dans les rangs parisiens, la crainte d’une blessure juste avant la Coupe du monde explique bien sûr la non prise de risque des joueurs de Christophe Galtier. Côté auxerrois, on pourra regretter le manque d’audace.

Car après la pause, le PSG accélère et se met à l’abri. De la tête, Carlos Soler inscrit le 2e but sur la 2e offrande de Nuno Mendes (2-0, 50e) avant que Neymar ne lance Achraf Hakimi six minutes plus tard (3-0, 56e). Mais finalement, plus que les buts, ce sont les changements qui ont eu un intérêt dans cette seconde période.

Kimpembe de retour, Ekitike débloque son compteur

Après avoir trouvé le poteau, Lionel Messi cède sa place, tout comme Neymar, sans pépin physique (74e). Kylian Mbappé restera sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final, histoire de donner quelques ultimes sueurs froides à Didier Deschamps. Presnel Kimpembe, lui, est entré mais a dû se contenter d’une quinzaine de minutes sur la pelouse avant de rejoindre Clairefontaine lundi.

Mais qu’importe pour Christophe Galtier qui verra Renato Sanches (4-0, 80e) et surtout Hugo Ekitike saler l'addition (5-0, 83e), l’ancien Rémois inscrivant enfin son premier but avec Paris pour sa 12e apparition avec son nouveau club. Enfin l’entraîneur parisien pourra surtout regarder la Coupe du monde avec la satisfaction de ne pas avoir perdu un match avec le PSG.