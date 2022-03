PSG: bluffé par Mbappé, Matuidi ne "pensait pas qu’il progresserait si vite"

Dans une interview accordée au Parisien, Blaise Matuidi se dit admiratif du niveau atteint par Kylian Mbappé cette saison. L’ancien milieu de terrain du PSG, sans club depuis la fin de son aventure à l’Inter Miami, n’imaginait pas son ex-partenaire avoir un tel rendement à 23 ans.

Il a tout de suite senti qu’il était différent. Comme tout le monde. Mais pas au point de le voir prendre une telle dimension aussi rapidement. Dans une interview accordée au Parisien, Blaise Matuidi a commenté la saison éblouissante de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain de 34 ans, sans club depuis la fin de son aventure à l’Inter Miami (Major League Soccer), a côtoyé le surdoué de Bondy au PSG et en équipe de France. Il a même remporté la Coupe du monde à ses côtés, il y a quatre ans en Russie.

"Je l’ai vu arriver tout jeune en sélection. Il avait déjà tellement de talent et cette aptitude singulière au travail que je l’imaginais devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète, témoigne Matuidi. Mais je ne pensais pas qu’il progresserait si vite. Ce qu’il réalise à 23 ans est juste exceptionnel. Et c’est loin d’être fini, car il a une faim incroyable de titres collectifs et individuels. Son duo avec Karim (Benzema) a peu d’équivalents au monde. Avec eux, la France est gâtée. Ça me rappelle les grandes années du Brésil avec Romario et Bebeto ou Ronaldo et Rivaldo."

Les sifflets contre Messi et Neymar? "Il faut avoir un peu de recul"

L’ancien Parisien a également répondu à une question sur les sifflets subis par Lionel Messi et Neymar au Parc des Princes, après la débâcle face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions. "Les supporters ont traduit ainsi leur dépit mais il faut avoir un peu de recul, estime Matuidi. Même si deux ou trois individualités sortent toujours du lot dans une équipe, le football est un sport collectif. Il se joue à onze, pas à deux. On perd ensemble et on gagne ensemble. Dans ses années les plus fastes, Messi a pu faire des différences incroyables, mais on oublie les joueurs qu’il avait autour de lui. Toute l’équipe du PSG a perdu. Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres".