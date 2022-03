Argentine: Messi déclenche l’hystérie dans un théâtre de Buenos Aires

Lionel Messi s’est rendu au théâtre El Nacional de Buenos Aires, la nuit dernière, afin d’assister à une comédie intitulée "Inmaduros". A la fin de la pièce, l’attaquant du PSG a reçu une énorme ovation du public, qui a lancé des chants à sa gloire.

A deux doigts de craquer des fumigènes. Les spectateurs du théâtre El Nacional ont offert une énorme ovation à Lionel Messi, la nuit dernière à Buenos Aires. Accompagné par plusieurs membres de sa famille, l’attaquant du PSG a profité de sa soirée de repos pour venir assister à une comédie intitulée "Inmaduros". Une histoire d’amitié entre deux quinquagénaires (un publiciste et un psychiatre), tous deux séparés de leur femme, qui a visiblement beaucoup amusé la star de 34 ans.

A la fin de la pièce, Adrian Suar, l’un des acteurs, a révélé la présence du septuple Ballon d’or dans la salle. En chauffant le public. "Nous nous connaissons depuis longtemps. Il a une famille divine. C’est une personne que tout le monde aime, a lâché le comédien de 54 ans, proche la Pulga depuis une dizaine d’années. C’est un homme humble et merveilleux. Ceux qui ne le connaissent pas l'aiment. Et ceux qui le connaissent savent qu'il est encore meilleur qu'il n'en a l'air sur le terrain. M. Lionel Messi!"

Messi tout sourire sur scène

Une immense clameur a alors enveloppé le célèbre théâtre, inauguré en 1906 et situé sur l’avenue Corrientes, l’une des principales artères de la capitale, réputée pour sa vie nocturne et culturelle. Jean délavé, sweat à capuche et baskets blancs, Messi s’est levé pour saluer la foule enthousiaste, qui a entonné plusieurs chants à sa gloire. Avant d’être invité à monter sur scène. Une fois sur les planches, l’ancien crack du Barça a félicité tous les acteurs et participé au dernier salut. Dans une ambiance survoltée. Il a ensuite disparu derrière le rideau rouge.

Arborant un large sourire, le natif de Rosario a enchaîné les photos dans les coulisses avec Adrian Suar et ses acolytes. Une foule d’admirateurs s’est massée devant le théâtre pour accompagner sa sortie. Avec des "Messi, Messi" repris en chœur. De quoi ravir l’homme aux 159 sélections avec l’Albiceleste (81 buts), récemment sifflé par certains supporters au Parc des Princes.

Avant cette virée au théâtre, l’ancien crack du Barça s’est montré décisif lors de la victoire de l’Argentine face au Venezuela, samedi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (3-0). Auteur du dernier but de la rencontre, le n°30 du PSG a été ovationné par le public de la Bombonera, l’antre de Boca Juniors. Les joueurs de Lionel Scaloni, déjà qualifiés pour le Mondial au Qatar, ont désormais rendez-vous mardi en Équateur pour clore leur campagne de qualification.