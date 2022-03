PSG-Bordeaux: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

Eliminé en 8e de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, le PSG replonge ce dimanche dans le quotidien de la Ligue 1, avec la réception de Bordeaux à l’occasion de la 28e journée. Un match à vivre à 13h sur Amazon Prime Video.

Eliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le PSG n’a plus que des rencontres de Ligue 1 à disputer avant le terme d’une saison décevante. Les Parisiens cherchent désormais à s’assurer du titre de champion qui leur avait échappé la saison passée au détriment de Lille. Avant cette 28e journée de Ligue 1, et la réception de Bordeaux, Paris comptait 13 points d’avance sur Nice à onze matchs du terme du championnat de France. Des Aiglons qui n’ont pu faire mieux que match nul (0-0) à Montpellier samedi. L’affiche entre le PSG et Bordeaux sera à suivre à 13h, sur Amazon Prime Video. Une rencontre également à vivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Le CUP demande la démission d’Al-Khelaïfi

C’est dans un contexte lourd que les Parisiens vont disputer le match d’après. Celui qui suit leur élimination rocambolesque en Ligue des champions face au Real Madrid (1-0 ; 1-3). Le Collectif Ultras Paris devrait manifester sa colère, lui qui a déjà appelé à la démission du président parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Les Girondins tenteront, eux, d’obtenir de précieux points au Parc des Princes dans leur lutte pour le maintien.