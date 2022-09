PSG-Brest: "Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris", Der Zakarian pointe l'absence de sanction contre Kimpembe

Michel Der Zakarian s'est montré très agacé concernant l'action de Presnel Kimpembe, à la fin du match de la septième journée de Ligue 1 entre le PSG et Brest (1-0). Le défenseur, auteur d'un gros tacle sur Irvin Cardona, a échappé au deuxième carton jaune. Et ce malgré son attitude très limite envers l'arbitre.

Michel Der Zakarian en est persuadé: si un joueur brestois avait fait la même chose, il aurait été prié de rentrer au vestiaire. Presnel Kimpembe a échappé au deuxième carton jaune et donc au rouge ce samedi, lors du match entre le PSG et Brest comptant pour la septième journée de Ligue 1 (1-0).

"Le bruit, tout le monde l'a entendu"

"L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona, raconte le coach de Brest en conférence de presse. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute! Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris."

"Il sera indisponible sur les deux prochains matchs"

Presnel Kimpembe a frôlé le carton rouge sur les dernières minutes de la rencontre. Le défenseur a signé un très gros tacle sur Irvin Cardona, butant sur sa chaussure. Le joueur de Brest doit son salut à son réflexe, celui d'avoir sauté sur l'action et de ne pas être ancré au sol. Touché à l'ischio, Kimpembe a ensuite eu une attitude très limite envers l'arbitre, le repoussant - notamment son bras - en montrant tout son énervement.

"Il est blessé et a, a minima, une lésion musculaire. On va attendre 48 heures pour connaître la gravité. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera indisponible sur les deux prochains matchs", a expliqué le coach parisien Christophe Galtier en conférence de presse.