PSG: Zaïre-Emery "fier" d’être le plus jeune joueur de l’histoire du club

Entré en jeu samedi à Clermont où le PSG s’est largement imposé 5-0 lors de la 1re journée de championnat, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery est devenu à 16 ans, quatre mois et 29 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du club à jouer en Ligue 1. Le titi parisien a partagé son émotion après la rencontre.

Warren Zaïre-Emery ne se cache pas. Dans la zone mixte du stade Gabriel-Montpied de Clermont, le jeune Parisien tente de vaincre sa timidité pour faire face aux nombreux micros tendus vers lui. Face au club auvergnat où le PSG a débuté sa saison en fanfare avec un festival offensif (5-0), le natif de Montreuil a fait ses premiers pas en Ligue 1. En remplaçant Marco Verratti à huit minutes de la fin du match, le natif de Montreuil est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à jouer avec l’équipe première. A 16 ans et 4 mois et 29 jours, il bat le record de précocité d’El Chadaille Bitshiabu établi le 19 décembre 2021 en Coupe de France (16 ans, 7 mois et 3 jours).

"J’espère que le coach me laissera d’autres chances"

"J’étais très content et heureux, a commenté le milieu de terrain du PSG. C’est toujours une fierté d’être le plus jeune joueur du PSG à entrer sur le terrain. On va continuer à travailler pour avoir de nouvelles chances."

Il peut être confiant. Séduit par son attitude, sa maturité et ses performances lors des matchs de préparation, Christophe Galtier a estimé que ces premières minutes sur une pelouse de Ligue 1 étaient méritées. "On est toujours content quand le coach nous dit qu’on travaille bien, réagit timidement Zaïre-Emery. Je vais continuer, et j’espère qu’il me laissera d’autres chances." Félicité par Luis Campos, et ses partenaires, notamment Marco Verratti dans un message sur Instagram, Waren Zaïre-Emery veut désormais continuer son apprentissage auprès des stars parisiennes. Il a le temps, l’avenir lui appartient.