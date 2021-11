PSG: Carvajal annonce un retour imminent pour Ramos

Dans un entretien accordé à Marca, Dani Carvajal a donné des nouvelles de Sergio Ramos, son ancien partenaire au Real Madrid et en équipe d’Espagne. En assurant qu’il était tout proche de débuter son aventure avec le PSG.

Sergio Ramos va-t-il enfin enfiler le maillot du PSG? Il semblerait que oui. Même s’il convient de rester prudent, les derniers signaux sont plutôt positifs autour du défenseur espagnol. Interrogé par Marca, Dani Carvajal a donné des nouvelles rassurantes de son ancien partenaire au Real Madrid et en équipe d’Espagne, avec qui il est toujours en contact.

"On a parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il était proche de la dernière ligne droite pour un retour, assure le latéral droit de la Roja. Je pense que ce sera le cas après la trêve internationale. On verra s'il a de la chance, on pourra de nouveau profiter de son football (…) Je crois que s’il fait les choses bien, il reviendra (…) Oui, il est tranquille et sûr de ce qu’il doit faire pour ne pas se blesser à nouveau."

Ramos a repris l’entraînement collectif

Longtemps gêné par une douleur au genou, qui s’est déplacée dans son mollet, Ramos n’a pas encore disputé la moindre minute depuis sa signature à Paris début juillet. De quoi créer une certaine frustration et faire naître de nombreuses rumeurs, en Espagne notamment. Au point de douter de l’avenir de l’ex-capitaine du Real Madrid, arrivé libre dans la capitale, où il perçoit un salaire très confortable (près d’un million d’euros par mois). Leonardo est d'ailleurs récemment monté au créneau pour calmer les choses autour de ce dossier sensible.

Le champion du monde 2010, lui, a repris ce mardi l’entraînement collectif au Camp des Loges. Après de longues semaines à travailler en solo. Le taulier de 35 ans a échangé quelques ballons avec les joueurs non retenus en sélection comme Juan Bernat, Ander Herrera ou Mauro Icardi. Il a également pris part à une opposition face aux jeunes de l’effectif. Sergio Ramos va désormais multiplier les sessions d’entraînement pour tester son état de forme, en misant sur un retour à la compétition d'ici la fin du mois. Si tout se passe bien.