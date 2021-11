PSG: Carvajal prend la défense de Ramos

En conférence de presse ce mardi avant une rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk, Dani Carvajal s'est exprimé sur le cas de son ancien coéquipier Sergio Ramos, qui n'a toujours pas joué avec le PSG. Le latéral droit a confiance en son compatriote pour le revoir rapidement sur les terrains.

Arrivé libre au PSG début juillet, Sergio Ramos n'a toujours pas porté le maillot de sa nouvelle équipe en ce début novembre. L'ancien joueur du Real Madrid cristallise désormais quelques tensions autour de son cas, à tel point que Leonardo est monté au créneau vendredi dernier, à l'issue du match face à Lille, pour aborder notamment la situation du défenseur espagnol.

"Ramos? C’est la presse espagnole qui a envie de dire que… On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez, a réagi Leonardo en zone mixte vendredi dernier. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe."

"Je l'accueille à bras ouverts ici au Real"

Ancien coéquipier de Sergio Ramos au Real Madrid, le latéral droit Dani Carvajal ne croit pas un instant à une hypothèse d'un départ anticipé. "Je peux me sentir un peu concerné par ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui souhaite revenir le plus tôt possible, c'est bien lui. J'ai du mal à croire à ce qui est dit, a défendu ce mardi l'ancien partenaire de Ramos, présent en conférence de presse avant une affiche de Ligue des champions. Leur professionnalisme (à propos du staff médical du PSG, ndlr) ne fait aucun doute. (...) Je l'accueille en tout cas à bras ouverts ici au Real Madrid et chez moi."

Dani Carvajal et Sergio Ramos ont disputé huit saisons en commun sous les couleurs du Real Madrid, remportant notamment à quatre reprises la Ligue des champions et par deux fois la Liga. Mais la saison dernière, les dirigeants de la "Maison Blanche" n'avaient pas souhaité prolonger l'ancien emblématique capitaine.

Le PSG a annoncé ce mardi que Sergio Ramos devrait reprendre le chemin de l'entraînement collectif ces prochains jours. Selon nos informations, la gestion du cas Sergio Ramos ne suscite pour l'heure aucune inquiétude et le staff médical est confiant pour un retour prochain.