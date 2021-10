PSG: aucune inquiétude en interne sur le cas Ramos

Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis sa signature lors du mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, la situation du défenseur espagnol de 35 ans n’inquiète pas au sein du club francilien.

En recrutant Lionel Messi et Sergio Ramos pendant l’intersaison, le PSG a mis la main sur deux icônes de planète foot. Toujours muet en Ligue 1, l’attaquant argentin cherche à retrouver des sensations. Du côté du défenseur espagnol, la priorité reste de retrouver le terrain. Handicapé par des pépins physiques récurrents, Sergio Ramos n’est toujours pas apparu sur une feuille de match cette saison. Pire, il n’a jamais intégré le groupe de Mauricio Pochettino le jour d’une rencontre du club francilien.

Pourtant, selon les informations de RMC Sport, il n’y a aujourd’hui aucune inquiétude en interne sur la situation du joueur de 35 ans. Le club répète que sa recrue travaille encore et encore pour revenir à son meilleur niveau. Mais aujourd’hui le PSG n’a pas besoin d’un joueur à 70%, mais bien à 100% comme les autres. En attendant, l’ancien Madrilène poursuit son programme de reprise. La prudence reste de mise quant à son objectif de retour à l’entraînement collectif.

Paris avait tous les éléments pour Ramos

Toujours selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain avait vraiment tous les éléments concernant la santé du champion du monde 2010 avant sa signature estivale. Y compris sur le problème de genou de Sergio Ramos. Mais le club n'imaginait pas qu'il serait indisponible trois mois comme cela.

Le problème au genou s'est déplacé dans le muscle du mollet. Mais aujourd'hui le staff médical du PSG est confiant pour son retour. Il estime avoir le contrôle de la situation et prend donc son temps pour préparer sa recrue. Mais le défenseur a tellement souffert de ses dernières blessures qu'il doit être "rééquilibré". Tout est clair aujourd'hui entre le club et lui. Ils échangent en continue.

Leonardo recadre la presse sur le cas Ramos

Preuve de cette confiance des dirigeants de l’équipe parisienne, Leonardo s’est invité en zone mixte ce vendredi après le succès du PSG (2-1) contre Lille en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le directeur sportif brésilien s’est exprimé sur le cas Ramos.

La prise parole de Leonardo vendredi soir était surtout pour mettre en avant les nombreuses prises de position de la presse espagnole qui ont pour but de déstabiliser le club francilien.

Il a notamment précisé sur l’état de santé du défenseur: "On savait qu’il avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole, a lâché Leonardo. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. On savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe."

Laissé libre par le Real Madrid pendant l'été après 16 ans chez les Merengue, Sergio Ramos s'est engagé à Paris pour y apporter son expérience au sein de la défense centrale. A ses côtés, Presnel Kimpembe ou Marquinhos pourraient encore franchir un cap. Mais pour l'instant, la priorité de Sergio Ramos est donc de retrouver la forme et de jouer.

Solide leader de Ligue 1 avec dix victoires en douze journées, le PSG possède déjà dix points d'avance sur son premier poursuivant. Le club de la capitale peut également se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue des champions dès mardi en cas de grosse performance à Leipzig. La phase finale de Coupe d'Europe, voilà bien le genre de rendez-vous où Sergio Ramos pourra aider Paris.