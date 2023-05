PSG: "Cassez-vous", "Direction démission"... Les ultras parisiens font savoir leur colère au Camp des Loges

Des membres du Collectif Ultras Paris se sont rendus au Camp des Loges, ce lundi, afin d’exprimer leur mécontentement au lendemain de la nouvelle défaite du PSG face à Lorient en Ligue 1 (1-3). Plusieurs banderoles visant les joueurs et la direction ont été sorties.

"Le ras-le-bol avant le raz-de-marée..." Le Collectif Ultras Paris semble avoir perdu patience face à la fin de saison catastrophique du PSG. Au lendemain de la défaite face à Lorient, dimanche en Ligue 1 (1-3), certains ultras se sont rendus au Camp des Loges afin d’exprimer leur mécontentement. Plusieurs banderoles cinglantes ont été déployées à l’attention des joueurs et des dirigeants. "Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait?" "Vous ne représentez en rien notre ville… qui se reconnait dans ce PSG? Cassez-vous". "Direction démission". Le tout accompagné par quelques fumigènes et des regards en colère.

Lors du nouveau couac contre Lorient, le Virage Auteuil était fermé en raison d’une sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (pour usage de fumigènes). Le CUP n’a donc pas assisté à la rencontre au Parc des Princes, dans son fief habituel. Malgré le piètre spectacle proposé par les hommes de Christophe Galtier depuis plusieurs mois, les ultras parisiens avaient jusqu’ici choisi d’encourager leur équipe. Quitte à s’attirer les critiques d’autres supporters, désireux de les voir mener la fronde devant ce fiasco retentissant.

Déplacement à Troyes, puis réception d’Ajaccio

Mais leur jauge de tolérance paraît avoir atteint sa limite. Les coéquipiers de Marquinhos sont désormais prévenus: leurs plus fidèles supporters en ont assez d'assister à leurs déconvenues. Voilà qui promet une ambiance électrique lors de la réception d’Ajaccio, le 13 mai en L1, lors du prochain match au Parc. Entre-temps, Paris se déplacera ce dimanche à Troyes (20h45). Avec l’obligation de l’emporter, si possible en y mettant la matière, pour calmer un peu la contestation des tribunes. A cinq journées de la fin, le PSG est toujours en tête du classement, avec 5 points d’avance sur l’OM et 9 points sur Lens (qui compte un match en moins).