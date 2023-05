PSG: "Si tu as du respect pour le club, tu t’en vas", Rothen invite Verratti à faire sa valise

Jérôme Rothen est apparu passablement remonté au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient, dimanche en Ligue 1 (1-3). Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, notre consultant s’en est pris aux joueurs parisiens. En demandant à certains, comme Marco Verratti, de quitter le club à l’issue de la saison.

Il est en colère. Très en colère même. Jérôme Rothen n’a pas du tout digéré la nouvelle défaite du PSG face à Lorient, samedi en Ligue 1 (1-3). Au lendemain de ce nouveau couac, notre consultant a poussé un énorme coup de gueule dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. "Sur les sept derniers matchs, il y a quatre défaites. On va m’expliquer que le PSG va être champion, que dans les têtes, ce n’est pas facile avec la déception en Ligue des champions, comme tous les ans. On en entend des choses qui tiennent les supporters. Mais ce club est mort, a fustigé l’ancien milieu de terrain parisien. Je me suis renseigné aujourd’hui. Déjà, Galtier restera jusqu’à la fin de la saison. Quoi qu’il se passe. Parc contre, après la 38e journée, qu’ils soient champions ou pas, je peux vous l’annoncer, la tête est coupée."

"Mais le problème n’est pas de chercher un nouvel entraîneur. J’espère que ce n’est pas ça l’essentiel quand même. Il faut changer l’état d’esprit global du club. Et déjà les joueurs. J’espère qu’ils vont retrouver une certaine identité, qui a complétement disparu au PSG. Ça se disloque d’année en année. Et à chaque fois, ont dit: ‘Oui, mais on a les meilleurs joueurs’. Des gens haut placés au club m’ont dit aujourd’hui: ‘Mais on ne comprend pas, pourtant l’équipe est belle. On a le meilleur arrière droit au monde, le meilleur arrière gauche au monde, on a presque le meilleur milieu de terrain au monde (Verratti), on a trois stars Messi, Neymar, Mbappé’. Tu te rends compte, c’est ce qui ressort après une humiliation comme ça…"

"Ce que vous dégagez, c’est une honte"

"C’est un scandale de payer aussi cher des places pour voir aussi peu d’investissement et de prise de conscience sur le terrain, a poursuivi Rothen. Les joueurs baissent la tête et rentrent aux vestiaires. Le directeur sportif, Luis Campos je l’aime beaucoup, mais ce n’est pas assez ce qu’il dit après le match. Tu dois rentrer dans le vestiaire et tout péter. Si avec cette nouvelle génération, ça ne marche pas, tu dois les recadrer. Marquinhos qui vient expliquer: ‘On a le titre de la main, on ne va pas le laisser échapper’. Mais on s’en fout! Prends-le le titre. Mais ce que vous dégagez, c’est une honte."

Particulièrement remonté face au comportement de certains joueurs, Jérôme Rothen s’en est notamment pris à Marco Verratti, en perdition ces mois: "Il n’a encore pas joué pendant trois semaines dernièrement parce qu’il est peut-être trop sorti. Là, il est un peu à la rue physiquement. Il perd un ballon, on ne dit rien. (sur un ton ironique) Ah non, c’est Marco Verratti, techniquement il est tellement fort qu’il a le droit de perdre un ballon! Mais les vrais, les passionnés, s’en rendent comptent. On t’a donné ta chance, on t’a prolongé, maintenant, si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t’en vas!"

"Ils sont en train de tous nous perdre"

Notre consultant invite d’ailleurs plusieurs éléments du vestiaire à changer d’air cet été: "Si vous voulez faire quelque chose de bien dans le vestiaire, arrêtez de me parler de prolongations ou de quoi que ce soit, prenez vos ‘cojones’ dans les mains, posez-les devant le stade et dites: ‘Au PSG, j’y ai passé tant d’années, maintenant c’est fini, parce que je ne donne pas assez et on n’est pas content de moi’. Là, tu vas reconstruire un collectif. Parce qu’il est bien là le problème. Il faut reconstruire un collectif avant de parler d’individualités. Là, franchement, ils sont en train de tous nous perdre. Les amoureux du PSG, les amoureux du football, on en a ras-le-bol".