PSG: le Collectif Ultras Paris réclame le départ de Galtier du PSG "si les faits sont avérés"

Le Collectif Ultras Paris a publié ce mercredi un communiqué suite aux révélations sur Christophe Galtier. Les supporters du club francilien ne veulent pas voir l'entraîneur rester si les accusations de Julien Fournier à son encontre sont finalement avérées.

Officiellement le PSG, l'OGC Nice et Christophe Galtier n'ont pas encore réagi aux révélations de l'After Foot concernant de potentiels propos racistes et islamophobes de l'entraîneur lors de son passage au club azuréen. Du côté de la direction parisienne, on ne veut pas précipiter les choses, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi a lancé sa propre enquête pour essayer d’en savoir plus. Les supporters du Collectif Ultras Paris ont déjà pris la parole sur cet épineux dossier.

"Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier, a estimé le groupe de supporters via un message partagé sur les réseaux sociaux ce mercredi. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage."

Galtier se serait plaint du nombre de joueurs "noirs et musulmans" à Nice

En clair, les ultras du Paris Saint-Germain réclamment le départ de Christophe Galtier si les accusations formulées par Julien Fournier, ex-directeur du football à Nice, dans un mail adressé à la direction de INEOS, venaient à être confirmées.

Selon les informations de l'After Foot, qui s'est procuré le message envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, l’actuel coach du PSG aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

Un extrait du mail envoyé par Julien Fournier à INEOS:



Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

Une enquête interne au PSG

En attendant une éventuelle communication officielle des Aiglons, du PSG ou bien de Christophe Galtier à ce sujet, la direction francilienne entend ne pas céder à la panique. Malgré la prise de position du CUP, l'actuel leader du championnat de France ne veut pas enfoncer son entraîneur sur de simples accusations.

Bien conscient qu’il y a deux paroles qui vont s’affronter, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, qui est à Doha au Qatar, a lancé sa propre enquête pour essayer d’en savoir plus.

En tant qu’employeur, le club parisien veut faire les choses bien pour ne pas se mettre à la faute vis-à-vis d’un de ses salariés. Toujours selon les informations de RMC Sport, au moment des premiers contacts avec Christophe Galtier pour le faire venir à Paris, Nasser Al Khelaïfi n’était pas au courant des détails et de la teneur des propos présumément tenus par le technicien.