Mercato: le PSG ouvre la porte à un départ d'Ekitike

Le Paris Saint-Germain envisage un départ d'Hugo Ekitike lors du mercato estival, selon nos informations. Un an après son arrivée en provenance de Reims, le buteur n'est pas certain de rester au sein du club francilien.

Après Lionel Messi et Sergio Ramos, le PSG pourrait aussi perdre Hugo Ekitike lors du mercato estival. Après seulement une saison, l’histoire entre l'attaquant et le Paris Saint-Germain pourrait déjà prendre fin. Selon les informations de RMC Sport, le club est ouvert à un départ et l’a expliqué à son entourage.

Après 32 matchs sous les couleurs parisiennes cette saison, pour 4 buts et 4 passes décisives, Hugo Ekitike n’est pas sûr de poursuivre son parcours à Paris.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Ekitike bientôt acheté par le PSG puis mis sur le marché

Le buteur de 20 ans est arrivée l’été dernier sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros. L’option d’achat de 34 millions d’euros va être levée par le PSG comme prévu. Cependant, après une saison contrastée dans un contexte parisien difficile où la concurrence à son poste était énorme avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Paris est prêt à le laisser filer. La direction sportive ne souhaite pas pour autant le céder par tous les moyens.

De son côté le joueur formé à Reims veut rester au sein du club francilien, convaincu qu’il peut mieux faire la saison prochaine. Il n’y a pas eu que du négatif sur cette première expérience dans un grand club. Néanmoins, Hugo Ekitike n’est pas fermé à l'idée d'aller voir ailleurs cet été... A condition d’avoir du temps de jeu et de jouer l’Europe.

Paris veut étoffer son attaque

Après le départ à venir de Lionel Messi et avec potentiellement celui d'Hugo Ekitike, l'attaque du PSG pourrait bientôt connaître de gros changements. L’idée de la direction sportive parisienne est toujours la même: associer des joueurs complémentaires autour de Kylian Mbappé et étoffer le secteur offensif.

Dans cette optique Marco Asensio a déjà signé au club en provenance du Real Madrid. L'Espagnol arrive libre après la fin de son contrat chez les Merengue. Malgré la concurrence de l'Inter Milan, Marcus Thuram est également courtisé tout comme le Nigérian de Naples Victor Osimhen.