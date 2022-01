PSG: ces choix forts que Pochettino va devoir faire avant le choc face au Real Madrid

Le PSG va accueillir le Real Madrid dans trois semaines au Parc des Princes, en 8es de finale de la Ligue des champions (le 15 février sur RMC Sport 1). Avant ce choc galactique, Mauricio Pochettino a trois matchs pour dessiner son onze. Avec de gros duels à certains postes.

Dans le ciel blanc qui enveloppe Paris en ce début d’hiver, l’affiche se profile déjà à l’horizon. Et à travers l’épais matelas de nuages, son scintillement annonce la promesse d’une soirée d’exception. Le PSG a rendez-vous avec le Real Madrid, le 15 février au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un choc XXL entre le leader de la Ligue 1 et celui de la Liga. Un duel à l’issue incertaine (avec un retour prévu le 9 mars à Bernabeu), attendu par toute la planète foot.

A moins d’une blessure, d’un test positif au Covid-19 ou d’un problème imprévu, certains Parisiens sont assurés d’y participer, à l’image de Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé ou Lionel Messi. Mais plusieurs places sont encore à prendre dans le onze rouge et bleu. Avec des postes où la concurrence est particulièrement relevée. Mauricio Pochettino a trois matchs devant lui (Nice en Coupe de France, Lille et Rennes en Ligue 1) pour affiner ses plans et dessiner l’équipe qui affrontera les partenaires de Karim Benzema. Le coach argentin va devoir faire des choix forts. Avec des déçus au passage, forcément.

Donnarumma ou Navas dans les buts?

C’est un dilemme qui se pose quasiment à chaque sortie. Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas sont en concurrence pour une place dans les buts. Aucune hiérarchie n’a été établie et les deux portiers se partagent le temps de jeu dans toutes les compétitions. Une alternance qui va peut-être trouver ses limites lors de ce choc face au Real. Évidemment, l’Italien et le Costaricain veulent en être. Pochettino va devoir faire preuve de diplomatie au moment d’annoncer sa décision. A moins qu’il prévoit déjà d’en aligner un à l’aller et l’autre au retour. En attendant, Donnarumma et Navas ont disputé chacun trois matchs dans cette C1.

Ramos ou Kimpembe en charnière?

Les problèmes physiques de Sergio Ramos ont longtemps repoussé ce débat. Mais le taulier espagnol semble désormais apte au service. Et la question se pose forcément: doit-il prendre la place de Presnel Kimpembe en charnière centrale? A moins que Pochettino choisisse d’aligner trois centraux (ce qu’il a très rarement fait), l’ancien capitaine du Real et le titi parisien vont se retrouver en concurrence pour épauler Marquinhos. Avec son expérience et son charisme, le champion du monde 2010 (180 sélections avec la Roja) est taillé pour ces grands rendez-vous. Surtout qu’il connaît parfaitement la Maison Blanche, où il a passé seize ans et remporté quatre Ligue des champions. Reste à savoir s’il aura retrouvé assez de rythme d’ici-là. Si c’est le cas, le champion du monde 2018 (25 sélections avec les Bleus) devra se montrer très convaincant pour conserver son poste.

Dans une moindre mesure, le cas d’Achraf Hakimi pourrait faire l’objet de discussions si le Maroc remporte la CAN 2022. La finale est prévue le 6 février à Yaoundé. A neuf jours de PSG-Real. En cas de triomphe des Lions de l’Atlas, le latéral droit sera-t-il en état d’enchaîner avec un tel match? Si la réponse est négative, Thilo Kherer et Colin Dagba devraient postuler, à moins que ce dernier quitte le club avant la fin du mercato.

Qui pour accompagner Verratti dans l’entrejeu?

Paris croise les doigts pour qu’il ne finisse pas encore à l’infirmerie au pire moment. En pleine possession de ses moyens, Marco Verratti est le seul élément indiscutable dans l’entrejeu. Avec un système à trois milieux, l’imprévisible italien a besoin de deux coéquipiers autour de lui. Et là, tout semble ouvert car ni Leandro Paredes, ni Ander Herrera, ni Danilo Pereira ne se sont imposés cette saison.

Idrissa Gueye part avec une longueur d’avance mais, comme pour Hakimi, tout dépendra aussi du parcours du Sénégal à la CAN 2022. Julian Draxler paraît hors course. Reste la possibilité de lancer un jeune comme Edouard Michut ou Xavi Simons, mais ce serait très surprenant. A moins que Pochettino ne se contente finalement de deux milieux et change de schéma pour donner un visage plus offensif à son équipe.

Di Maria en forme ou Neymar en reprise?

Sa course contre-la-montre semble plutôt bien engagée. Après avoir été victime d’une blessure à la cheville gauche fin novembre, Neymar a recommencé à courir ce mercredi au Camp des Loges. De quoi être optimiste sur sa possibilité d’être rétabli à temps pour affronter le Real. Mais dans quel état sera le n°10 brésilien à l’heure de défier les joueurs de Carlo Ancelotti?

Après deux mois et demi loin des terrains, le dribbleur de 29 ans risque de manquer de jus. Pochettino prendra-t-il le risque de le titulariser quand même ou préférera-t-il miser sur Angel Di Maria pour plus de sûreté? Ce sera aussi l’une des interrogations possibles. Sauf si l’entraîneur argentin choisit d’aligner son quatuor offensif afin d’enflammer un Parc des Princes qui sera à nouveau plein pour l’occasion.