PSG: la visite de Kanye West au Camp des Loges, où il a rencontré Neymar

De passage au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG, Kanye West a posé avec Neymar. Le rappeur américain a reçu un maillot floqué "Ye".

Un VIP s'est invité ce mercredi matin au Camp des Loges. De passage dans la capitale française pour la Fashion Week avec sa compagne Julia Fox, Kanye West a fait un détour par Saint-Germain-en-Laye pour se rendre au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.

Le rappeur américain a pu saluer des joueurs. Il a notamment posé avec Neymar, qui lui a remis un maillot n°10 floqué "Ye", le nom qu'utilise désormais la star américaine. "Ravi de te rencontrer, légende", a publié l'attaquant brésilien sur Instagram.

Une collaboration avec Jordan?

Aucune trace par contre, à l'heure où sont écrites ces lignes, d'une rencontre entre Kanye West et Lionel Messi. Ce dernier est cité dans Donda, l'album que l'artiste de 44 ans a dévolé par surprise fin août. "Je parle à Dieu tous les jours, c’est mon meilleur ami. Ils jouent au foot dans mon jardin, je crois que je vois Messi", lance-t-il dans le titre Off The Grid, qui a été révélé pile le jour où le footballeur argentin a fait ses débuts avec le PSG.

Cette visite du QG du PSG n'est peut-être pas seulement liée à l'admiration du rappeur pour le footballeur argentin. Quatre jours avant, "Ye" a publié sur Instagram le logo de Jordan, la filiale de Nike, l'équipementier du club. Une façon de teaser une nouvelle collaboration?