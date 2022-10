PSG: Christophe Galtier se prend un tacle gratuit à l'Assemblée nationale

Alors qu’elle attaquait frontalement la politique du gouvernement à l’Assemblée nationale, la député EELV Cyrielle Chatelain a illustré son propos en dénonçant "Christophe Galtier et sa Lamborghini".

Christophe Galtier est-il à ce point devenu une obsession pour une partie de la classe politique pour que son nom soit si souvent brandi tel un totem ? L'entraîneur du PSG semble en effet devenu l'emblème du foot business. Trois motions de censures sont débattues ce lundi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, dont la première, déposée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), qui répond, comme celle du Rassemblement National (RN), à l’usage du 49.3 par le gouvernement sur la partie recettes du projet de loi de finances 2023.

Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Écologiste - NUPES à l’Assemblée nationale a interpellé la Première ministre Élisabeth Borne au Palais-Bourbon ce lundi après-midi, l’accusant de mentir aux Français.

Les conséquences de l'épisode du char à voile ?

"Votre planification est une mascarade", a-t-elle raillé au cours d’une longue diatribe, avant de trouver le moyen de citer Christophe Galtier. "Votre budget donne un chèque en blanc aux plus riches, alors qu’ils polluent huit fois plus que les ménages et 50% des Français les moins riches (...) Prenons le carburant par exemple, les prix s’envolent. Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d’euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini. Parce que cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches."

La ristourne à la pompe financée par l'Etat de 30 centimes a été prolongée jusqu'à mi-novembre alors qu'elle devait baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre. "Nous allons prolonger cette remise sur les carburants jusqu’à mi-novembre, et j’ai eu le PDG de Total cet après-midi qui va également prolonger sa ristourne", a annoncé la Première ministre le 16 octobre dernier. La remise de 20 centimes de TotalEnergies était au départ prévue du 1er septembre au 1er novembre dans ses stations-service françaises, puis devait baisser à 10 centimes par litre jusqu'au 31 décembre.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’attendait sans doute pas à être attaqué de la sorte, encore moins dans ce contexte, mais il est devenu une "cible" depuis l’épisode du char à voile, lorsque son ironie sur les modes de déplacement du PSG était mal passée.