Ajaccio-PSG: l'émotion et "la fierté" de Galtier après avoir affronté son fils

Après la victoire du PSG à Ajaccio vendredi (3-0), en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a eu un petit mot sympa pour l’un de ses fils, Jordan, qui est adjoint d’Olivier Pantaloni sur le banc corse depuis 2021.

Il y avait un Galtier sur chaque banc lors du match entre l’AC Ajaccio et le PSG (0-3), vendredi soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Avec d’un côté Christophe, sur le banc parisien, et de l’autre Jordan, adjoint d’Olivier Pantaloni. Forcément, l’émotion était palpable entre le père et le fils, qui ont échangé quelques mots avant de partager une accolade, avant le début de la rencontre et au coup de sifflet final.

"Des moments à part"

"Oui c’était particulier, a reconnu le technicien parisien en conférence de presse. Il m’a dit qu’il avait eu beaucoup de travail pour analyser ce qu’on avait mis en place contre Marseille (1-0), je sais que je lui ai posé des problèmes en changeant d’organisation. Evidemment pour un papa c’est toujours très agréable, c’est même un sentiment de fierté. J’ai trois garçons que j’aime à la folie. Ce soir il y en avait un à côté, deux autres devant l’écran pour regarder leur papa et surtout leur frère. Ce sont des moments un peu à part, mais il fallait vite faire abstraction. Je suis content pour lui, qu’il continue à grandir et évoluer avec ses idées et sa manière de voir le football."

Formé à Auxerre, passé par la réserve des Girondins de Bordeaux puis Fréjus-Saint-Raphaël ou encore Arles-Avignon, Jordan Galtier s'est lancé pleinement dans le métier d'entraîneur" vers 27 ans. Il en a aujourd’hui 33 et fait donc partie du staff de l’AC Ajaccio, après avoir notamment dirigé les U17 nationaux de l'ACA. "Ce sera un moment particulier pour un père de voir un de ses garçons sur un banc de Ligue 1 à côté, dans une confrontation, avait confié son père cette semaine. C'est un garçon passionné par le foot, qui n'a pas eu une carrière qu'il aurait pu penser avoir, par rapport aux qualités qu'il avait. Il s'est vite projeté dans une carrière d'éducateur et de formateur. Il est indépendant, très indépendant. Il a des références autres que celles de son père."

Sur le plan sportif, Ajaccio reste scotché à la 18e place du classement après cette large défaite, alors que Paris a repris provisoirement six points d'avance sur Lorient.