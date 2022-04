PSG: comment les ultras ont fêté le titre à l’extérieur du Parc

Face à Lens (1-1), le PSG a gagné son dixième titre de champion de France. Un évènement marquant pour le club mais joueurs et supporters ont fêté chacun de leur côté ce sacre, les ultras parisiens ayant décidé de fêter l’obtention de ce trophée en dehors du Parc des Princes.

Sur le papier, l’obtention d’un dixième titre de champion de France devrait donner lieu à de belles scènes entre les supporters et les joueurs. Mais ça n’a pas été le cas au PSG où les ultras ont préféré célébrer l’évènement à l’extérieur du Parc des Princes. Une attitude expliquée par la grande déception des fans par rapport à l’élimination en Ligue des champions.

Hors de question cependant pour les supporters de banaliser cet évènement. De nombreux chants ont été entendus et des fumigènes ont été allumés par les supporters qui avaient quitté l'enceinte arpès la 75e minute de jeu. Au micro de RMC Sport, un supporter parisien a partagé son plaisir de pouvoir assister à une telle ambiance... en dehors du Parc: "C’est magnifique pour nous (…) On est champion, c’est une belle chose. On prouve en dehors du stade qu’on est champion de la même manière."

"On veut leur montrer notre mécontentement"

Désireux d’envoyer un signal fort aux dirigeants en faisant bande à part, le fan parisien estime cela était nécessaire pour espérer du changement et voir leur parole être prise en compte: "On voulait fêter le titre en dehors parce qu’on est mécontent des joueurs et de la direction. Comme personne veut nous entendre, on veut montrer notre mécontentement et je pense qu’on a réussi."

Si de nombreux parisiens comme Neymar et Marco Verratti regrettent la manière de faire des ultras, ces derniers restent conscients qu’un dixième titre se doit d’être fêté comme il se doit. Un fait partagé par les joueurs qui ont diffusé des scènes de joie dans le vestiaire.