PSG: avec son huitième titre de champion, Verratti entre dans l'histoire de la Ligue 1

Si le PSG enrichit son histoire avec un dixième titre de champion de France décroché, Marco Verratti entre un peu plus dans la légende du club et de la Ligue 1. En remportant son huitième titre national, le milieu de terrain est devenu le premier joueur en France à avoir remporté autant de fois le championnat.

Que de chemin parcouru pour Marco Verratti. Inconnu du grand public à son arrivée au PSG en provenance de Pescara en 2012, le milieu de terrain n’a pas tardé à devenir un élément indispensable dans l’entrejeu du club. Aujourd’hui âgé de 29 ans, l’Italien a pu au fil des années remplir son armoire à trophées.

Titulaire contre Lens (1-1), Verratti a pris part au dixième titre de champion de France décroché par le PSG. Avec cette performance, le club parisien a pu égaler l’AS Saint-Etienne au nombre de championnats obtenus. Mais l’international italien est également parvenu à entrer dans l’histoire de la Ligue 1.

Ce samedi, "petit hibou" a remporté son huitième championnat, faisant de lui le seul joueur en France à avoir gagné autant de titres. Son coéquipier et capitaine Marquinhos en compte sept. Verratti devance également les anciens lyonnais Sidney Govou, Juninho et Grégory Coupet.

"Ça va toujours rester dans mon cœur"

Après le match nul contre Lens, Verratti a livré son ressenti sur le fait d’être entré dans l’histoire du championnat français: "C’est mon huitième et c’est quelque chose que je n’aurai jamais imaginé quand j’étais petit. Ça va toujours rester dans mon cœur." Malheureusement pour le chouchou du Parc des Princes, il n’a pas pu célébrer cet évènement avec les supporters, toujours furieux de l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, et qui ont refusé de fêter ce dixième titre avec les joueurs.

Un constat regretté par l’Italien qui a poussé un coup de gueule, appelant les fans à "passer à autre chose": "C’est quelque chose que je ne comprends pas, on essaie toujours, avec le cœur. On est des personnes normales, on peut avoir des bons ou des mauvais moments… On est les premiers à vouloir tout gagner."