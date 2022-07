PSG: comment Mukiele a réglé ses problèmes de concentration

Dans une interview à L'Equipe ce samedi, le nouveau défenseur du PSG Nordi Mukiele revient sur sa progression au cours des dernières saisons, notamment sur la question de la concentration, qui lui a parfois fait défaut par le passé.

Il était déjà un joueur prometteur de Ligue 1 à Montpellier, mais c'est avec une autre stature que Nordi Mukiele revient en France. Celle de valeur sûre de Bundesliga. Tout juste recruté par le PSG, le défenseur français de 24 ans a profité de ses quatre saisons passées à Leipzig (146 matchs disputés) pour progresser dans de nombreux domaines. Notamment... la concentration.

Comme il le confie dans une interview à L'Equipe ce samedi, l'international français pouvait avoir des absences par le passé, en cours de match. Mais il assure avoir travaillé là-dessus.

"Je suis un joueur différent"

"C'était un problème, oui. J'ai beaucoup travaillé cela à Leipzig, glisse-t-il. J'étais un joueur qui, souvent, quand il faisait une erreur, perdait sa concentration. Donc j'ai fait de la vidéo, j'ai beaucoup parlé avec un spécialiste des animations défensives. Aujourd'hui, je suis un joueur différent."

Et forcément fiable? "Je ne vais pas vous dire que je suis à l'abri (de ce type d'erreurs), reconnait Mukiele avec humilité. Personne ne l'est, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris de ces erreurs. Je sais précisément ce que je dois encore travailler aussi: les trente derniers mètres. Je dois être encore plus décisif."

Alors que Christophe Galtier et son staff ont insisté sur la notion de discipline depuis leur arrivée, le latéral droit décrit en outre les bienfaits de la rigueur allemande à son sujet. "Au début, ça a été compliqué là-bas pour moi, sourit-il. Et je suis content de l'avoir connu. J'étais un peu éparpillé. (...) Il y a un élément dont je suis sûr, c'est que cette rigueur, c'est important."