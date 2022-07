Mercato: le PSG officialise la signature de Mukiele, troisième renfort de l’ère Galtier

Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi le recrutement de Nordi Mukiele en provenance de Leipzig. Le défenseur français de 24 ans s’est engagé avec le club francilien pour les cinq prochaines saisons.

Un retour aux sources pour Nordi Mukiele. L’enfant de Montreuil en Seine-Saint-Denis va retrouver sa région natale et évoluera au Paris Saint-Germain. Le club francilien a confirmé ce mardi le recrutement du défenseur français de 24 ans en provenance de Leipzig. Arrivé lundi soir en France, le joueur y a passé sa visite médicale puis a signé un contrat de cinq saisons soit jusqu’en 2027 avec le PSG.

Un nouveau Français à Paris

Pisté par le PSG et notamment par Luis Campos depuis quelque temps, Nordi Mukiele a rapidement trouvé un accord de principe avec le champion de France. Si le montant du transfert n’a pas été confirmé, il est estimé entre 10 et 15 millions d’euros. Après le milieu Vitinha et l’attaquant Hugo Ekitike, le défenseur devient le troisième renfort pour Christophe Galtier.

Outre l’international portugais, arraché à Porto, Paris s’offre donc une deuxième recrue française lors du mercato estival. Un recrutement qui confirme les ambitions affichées par la direction pendant l’intersaison. En embauchant un nouveau joueur tricolore, originaire de l’Ile-de-France, le PSG semble appliquer les consignes Nasser Al-Khelaïfi qui a exprimé pour objectif de "n’avoir que des joueurs parisiens" dans l’équipe sur le long terme.

Mukiele, une grosse polyvalence

A la recherche d’un joueur polyvalent, le nouvel entraîneur parisien a peut-être trouvé la perle rare avec l’international tricolore (une sélection). Cadre à Leipzig où il a évolué pendant quatre ans entre 2018 et 2022, l’ancien de Montpellier et Laval peut jouer en tant que latéral droit dans une défense à quatre.

Surtout, il est habitué à jouer en tant que piston droit dans un schéma proche de celui mis en place par "Galette" à Paris. Dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, Nordi Mukiele peut donc aussi bien évoluer dans le couloir droit que dans l’axe au sein du trio défensif. Arrivé pour doubler le poste d’Achraf Hakimi après le prêt de Colin Dagba à Strasbourg, la nouvelle recrue pourra donc s’appuyer sur sa belle polyvalence pour engranger des minutes.