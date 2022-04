PSG: coup dur pour Icardi, blessé à l'échauffement avant d'affronter Angers

Touché à une cuisse à l'échauffement mercredi avant Angers-PSG, l'attaquant parisien Mauro Icardi n'a pas pu tenir sa place en attaque. L'Argentin de 29 ans a été remplacé dans le onze par un Titi du club, Eric-Junior Dina Ebimbe.

La poisse ne semble plus quitter Mauro Icardi. Méconaissable depuis des mois et devenu très peu utile dans la rotation du PSG, l'attaquant argentin avait une bonne opportunité de se montrer sur la pelouse d'Angers, dans une rencontre pouvant permettre à Paris de valider son 10e titre de champion de France en cas de meilleur résultat que l’OM, qui joue au même moment à Nantes.

>> Angers-PSG en direct

Profitant des absences conjugées de Neymar (suspendu) et de Lionel Messi (blessé), Icardi avait été choisi par Mauricio Pochettino pour accompagner Kylian Mbappé et Angel Di Maria dans l'attaque parisienne. Et se voyait offrir une belle occasion de montrer de quoi il était encore capable.

Grosse contracture en haut d'une cuisse ?

Mais l'ancien goleador de l'Inter Milan, 29 ans, s'est blessé lors de l'échauffement d'avant-match, et souffrirait d'une "grosse contracture en haut d'une cuisse", selon les informations de Canal + Décalé.

Incapable de tenir sa place, Icardi a été remplacé dans le onze parisien par un Titi du club, Eric-Junior Dina Ebimbe (21 ans), titularisé sur l'aile droite de l'attaque parisienne. Le PSG n'a pas encore communiqué sur la nature de la blessure d'Icardi.