PSG-OM: Pochettino donne la raison tactique de l'entrée d'Icardi à la place de Mbappé

Après la victoire du PSG face à l’OM, dimanche lors de le 32e journée de Ligue 1 (2-1), Mauricio Pochettino a justifié son choix de remplacer Kylian Mbappé par Mauro Icardi en fin de rencontre. Une décision tactique, d’après le coach parisien.

Il ne sort jamais avec un large sourire. Comme tous les grands joueurs, Kylian Mbappé n’aime pas être remplacé avant la fin d’un match. Et l’attaquant du PSG l’a rappelé lors de la victoire face à l’OM, dimanche, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (2-1). Dans le temps additionnel, Mauricio Pochettino a choisi de le sortir pour faire entrer Mauro Icardi. Le buteur des Bleus a traîné des pieds pour quitter la pelouse, au point de recevoir un carton jaune, pour avoir refusé de sortir par le côté le plus proche de la pelouse. Avant d’apparaître avec le visage fermé sur le banc.

Interrogé à ce sujet sur Prime Video, le coach parisien a justifié sa décision: "Je pense que c’était un moment propice à ce changement avec Mauro. Pour que Mbappé reçoive une standing ovation? Non, c’est parce que Mauro défend bien sur les corners et c’est ce qu’il a fait dans les six ou sept dernières minutes. C’était important pour moi de l’avoir sur le terrain, pour que l’équipe garde l’avantage au score."

Pochettino va faire jouer des jeunes

Dans une fin de match crispée, Icardi a effectivement enlevé un ou deux ballons chauds de la tête. Mais l’avant-centre argentin, à la peine cette saison et entré sous les huées du Parc des Princes, a également vendangé une belle opportunité en contre.

Alors que Paris est quasiment assuré de décrocher le dixième titre de son histoire, Pochettino a fait savoir qu’il allait offrir plus de temps de jeu aux jeunes du club d’ici la fin de saison: "C’est l’opportunité de lancer quelques jeunes joueurs pour le futur du club, c’est important aussi bien pour eux que pour Paris. Cela va leur donner l’opportunité d’engranger des minutes en Ligue 1."

"Neymar s’implique énormément"

Le technicien argentin a aussi salué le retour en forme de Neymar. Auteur de l’ouverture du score face à Marseille, le Brésilien a inscrit six buts et délivré une passe décisive lors de ses trois dernières apparitions. "Depuis quelques matchs, il progresse énormément, il est de mieux en mieux, se réjouit son entraîneur. Je suis très content de son travail et de son engagement. Il s’implique énormément. Il a un talent incroyable. Il a fait un très bon travail. C’était une saison pas simple à gérer pour lui, entre la Copa America qui l’a privé de préparation, et sa blessure ensuite. Il essaye de donner le meilleur de lui-même et il l’a prouvé avec sa performance."