PSG: le message de Pochettino aux supporters pour la célébration du probable titre

Alors que le Paris Saint-Germain est tout proche d'un dixième titre de champion de France dans son histoire, Mauricio Pochettino a indiqué vouloir fêter le titre avec l'ensemble des supporters. L'entraîneur argentin s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match à Angers à l'issue duquel le PSG pourrait être sacré champion.

Alors que l'acquisition du titre de champion de France ne fait quasiment plus aucun doute après la victoire face à l'Olympique de Marseille dimanche (2-1), dans quelles conditions le Paris Saint-Germain va-t-il le fêter? Dès demain, à Angers, où le PSG va affronter le SCO pour la 33e journée? Ou samedi soir après le match contre Lens, dans un Parc des Princes mutique, vidé de ses supporters les plus fervents qui ont décidé de faire grève depuis plus d'un mois?

La question est évidemment sur toutes les lèvres alors que le PSG s'apprête à remporter un dixième titre de champion dans son histoire, un palier significatif que seul l'AS Saint-Étienne a déjà atteint en France. Face à cette situation peu commode, Mauricio Pochettino a tenté d'apaiser les tensions mardi, en conférence de presse de veille de match.

La fracture s'agrandit avec les supporters

"On vit dans une démocratie, on doit respecter les opinions de tout le monde, tout le monde peut s'exprimer", a indiqué l'entraîneur argentin du PSG, alors que la fracture s'agrandit entre le club et ses supporters. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a publié un communiqué mardi pour appeler au soutien de la section féminine du PSG pour son rendez-vous de Ligue des champions le 30 avril prochain face à l'OL.

Le CUP souhaite "apporter un soutien inconditionnel aux joueuses qui, ELLES, nous respectent et respectent le club". Signe que tout n'est donc pas pardonné, loin de là, pour les joueurs du PSG. Les déclarations de Pochettino tranchent avec celles de Marquinhos, qui avait fait part de son incompréhension après la victoire du PSG dans le Classique contre l'OM.

"J'espère qu'on pourra célébrer le titre tous ensemble"

Face à cette fronde, Pochettino a tout de même appelé à un soutien populaire alors que Paris pourrait être champion demain en cas de victoire face à Angers et de nul ou de défaite de Marseille à Nantes. "J'espère qu'on pourra célébrer le titre tous ensemble, ça sera la 10e du club, c'est important. J'espère que, dans le futur, il pourra y avoir une bonne entente. C'est important dans tous les clubs", a expliqué Pochettino.

L'Argentin a ensuite ajouté: "On veut gagner le titre le plus tôt possible. Les célébrations avec les supporters viendront après. Personnellement, ça sera un joie immense." Face à Angers, le PSG sera privé de Lionel Messi, Marco Verratti et Presnel Kimpembe.

S'ils s'imposent et que Marseille réalise au mieux un match nul à Nantes, ils pourraient célébrer ce titre, alors que peu de supporters parisiens devraient faire le déplacement. Autrement, ils vivront peut-être le titre de champion de France le plus étrange de l'histoire du PSG samedi au Parc des Princes, face à Lens, dans des conditions spéciales et une atmosphère délétère entre le club et ses supporters.