Angers-PSG, les compos: Icardi et Di Maria avec Mbappé devant, Ramos dans une défense à trois

Paris se déplace sur la pelouse d’Angers mercredi soir (21h) avec la possibilité de valider son 10e titre de champion de France. Le club parisien sera amputé de plusieurs éléments, dont Lionel Messi et Neymar.

Mercredi à Angers (21 heures), le Paris Saint-Germain a son destin à moitié entre ses mains. S’il réalise en Anjou un meilleur résultat que l’OM, qui joue au même moment à Nantes, le club de la capitale sera sacré champion de France.

Leader de Ligue 1 avec quinze points d’avance sur son dauphin marseillais, à six journées du terme, Paris a l’opportunité lors de cette 33e levée de d’ores-et-déjà valider son 10e titre national. Un cap important qui lui permettrait de rejoindre l’AS Saint-Etienne au premier rang des clubs les plus titrés de l’Hexagone, et à ce petit jeu de dépasser dans le même temps l’OM (9 sacres).

>> Toutes les infos sur PSG-Angers en direct

Ramos et Wijnaldum ont une chance à saisir

Pour cette rencontre à fort enjeu, Mauricio Pochettino est privé de nombreux éléments forts. Neymar est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Lionel Messi, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler et Layvin Kurzawa sont blessés ou en phase de reprise.

Pour compenser ces absences en attaque, le coach argentin a choisi de faire confiance à Mauro Icardi et Angel Di Maria pour accompagner l’inamovible Kylian Mbappé devant. En l’absence de Kimpembe, Sergio Ramos débute dans l’axe et dans une défense à trois aux côtés de Marquinhos et Thilo Kehrer, tandis que Georginio Wijnaldum a sa chance au milieu en l'absence de Verratti. Côté angevin, Gérald Baticle doit faire sans Jimmy Cabot, Mathias Pereira Lage et Stéphane Bahoken, tous les trois blessés.

La compo du PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Ramos - Hakimi, Danilo, Wijnaldum, Bernat - Di Maria, Icardi, Mbappé.

La compo d’Angers: Mandréa - Ebosse, Traoré, Thomas - Bamba, Ounahi, Bentaleb, Fulgini, Doumbia - Boufal, Cho.